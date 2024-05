Anúncio da gravidez de Justin e Hailey Bieber é analisado e são encontrados detalhes curiosos

Com um vídeo e sete fotos, o cantor Justin Bieber e sua esposa Hailey Baldwin anunciaram ao mundo, na tarde de 9 de maio, que serão pais pela primeira vez. Esta notícia emocionou muito os fãs de ambos, assim como seus amigos, familiares e grandes celebridades, que correram para os comentários das redes sociais de ambos para deixar suas mensagens de felicidades.

ANÚNCIO

Esta era uma notícia que muitos fãs de ambos esperavam ansiosamente, inclusive, no ano passado, a própria Hailey se pronunciou diante dos constantes rumores de gravidez. Em uma entrevista para a revista GQ, ela disse: "Eu não posso estar inchada uma vez e não estar grávida? Seria mentira se eu dissesse: 'Ah, sim, eu não me importo. Honestamente, no final do dia, é engraçado ver o quanto as pessoas se importam. Vocês (o público) serão os últimos a saber".

Em 2020, Bieber afirmou que não havia tido filhos porque respeitava a decisão de Hailey de "realizar coisas primeiro como mulher". Ele disse a Ellen DeGeneres: "É o corpo dela e o que ela quiser fazer... Eu vou ter quantos (filhos) Hailey estiver disposta a ter".

Recomendado:

Após revelar o grande segredo, alguns detalhes que passaram despercebidos por muitos vieram à tona publicamente. A modelo de 27 anos estaria prestes a trazer seu bebê ao mundo, já que fãs começaram a lembrar que há vários meses ela vem usando roupas largas para esconder a barriga. O portal TMZ afirmou que uma fonte muito próxima ao casal disse que Hailey estaria com 6 meses de gestação.

Em relação às roupas que a modelo usou, ela decidiu renovar os votos com Justin usando um vestido branco de renda da Saint Laurent de Anthony Vaccarello e óculos escuros da mesma marca. Além disso, trocaram as alianças de casamento por anéis mais simples, mas igualmente caros.

As novas alianças dos futuros pais adquiriram uns anéis finos de diamante, que os fazem parecer simples, mas muito sofisticados. Justin usou uma faixa combinando, criando um gesto romântico e coordenado entre o casal. Mas isso não foi a única novidade no vídeo, já que o cantor canadense também deu uma prévia de sua nova música, que será no estilo country.

Finalmente, os Bieber escolheram o pastor Judah Smith para abençoar esta nova etapa em suas vidas. Este líder religioso os tem acompanhado desde 2021, quando descobriram que seu guia espiritual, Carl Lentz, revelou ter traído sua parceira.

A mãe de Justin afirmou na quinta-feira, 9 de maio, que seu filho terá apenas um bebê e não vários, depois de especulações nas redes sociais de que Baldwin estaria grávida de gêmeos, já que a própria mãe do artista disse ao outro avô que “eles teriam netos”.