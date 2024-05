Alma Gêmea: Kátia se casa com Crispim após ser abandonada no altar

Kátia (Rita Guedes) vai se casar na reta final da novela Alma Gêmea (2005). Porém, não será com Jorge (Marcelo Faria), que acaba deixando a personagem sozinha no altar.

Depois de tanto esperar pelo dia do casamento, a secretária do clube da cidade vai acabar se casando com Crispim (Emilio Orciollo Neto). Acontece que antes mesmo da cerimônia começar, uma mulher interrompe e entra na igreja com três crianças.

A mulher desconhecida consegue chamar a atenção de todos os convidados, afinal, ela grita que ela é casada com Jorge.

Mas, para surpresa de todos na igreja, ela não é a única. Diante de convidados perplexos, uma segunda mulher acompanhada por mais duas crianças diz que Jorge é seu marido.

Em Alma Gêmea, quatro mulheres casadas com Jorge (Marcelo Faria) aparecem na igreja e tiram o noivo de Kátia (Rita Guedes) da igreja (Márcio de Souza/Globo)

Com medo do que pode acontecer, o personagem de Marcelo Faria em Alma Gêmea grita e sai correndo da igreja. No final, ele dá de cara com mais uma mulher e mais quatro filhos.

Crispim se declara para Kátia em Alma Gêmea

O irmão de Mirna (Fernanda Souza) se declara para Kátia, que sente-se desolada e entra chorando na igreja, dizendo que gostaria de ter um marido e uma vida decente.

Na cena, Crispim afirma que ele é a oportunidade que Kátia estava esperando. Em seguida,o rapaz conversa com o padre que, mesmo contrariado, aceita realizar a cerimônia.

No final de Alma Gêmea, Crispim (Emilio Orciollo Neto) declara sua paixão por Kátia (Rita Guedes) (Divulgação/Globo)

No fim da cena de Alma Gêmea, Crispim vai até a porta da igreja e chama todos os convidados dizendo que haverá casamento.

Exibida em 2005, Alma Gêmea retorna ao Vale a Pena Ver de Novo, nas tardes da Globo. O elenco da novela conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.

*As informações sobre os capítulos da novela podem mudar por causa da edição da Globo.