Valor de joias enviadas pelo admirador secreto de Gracyanne Barbosa surpreende

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa usou suas redes sociais para agradecer a um admirador, ou admiradora, secreto que vem enviando uma série de presentes a ela. Segundo a Quem, os presentes recebidos variam de buquês de flores a um conjunto de joias de uma conhecida marca.

Conforme a publicação, Gracyanne compartilhou com seus seguidores do Instagram o momento em que abre os presentes em questão. Ela mostrou um conjunto de joias de prata com cristais azuis acompanhados por um buquê de rosas vermelhas. Segundo apurado pelo portal Metrópoles, o conjunto é da marca Vivara e pertence à Coleção Royal. O colar é avaliado em R$2.790, enquanto o par de brincos tem valor de R$1.150.

Na postagem, realizada por meio do stories de seu perfil, ela fez um apelo para que a pessoa responsável por enviar os presentes se identifique. E revelou que estes não foram os primeiros presentes enviados pela pessoa secreta.

A influenciadora se surpreendeu com o presente! (Reprodução / Instagram)

Apelo e agradecimento

Emocionada e agradecida pelo carinho, Gracyanne comentou em seu Instagram que vem recebendo presentes sem identificação e que gostaria de poder agradece adequadamente a quem os está enviando.

No vídeo, ela decidiu compartilhar detalhes sobre os recebimentos: “Na semana passada estava em São Paulo e recebi um buquê de flores. No Rio, recebi um buquê de flores em um dia, e outro no dia seguinte. Recebi outros, mas não compartilhei porque não tinha remetente e fiquei meio assim. Ai hoje cheguei e tem um buquê de flores e uma joia”.

“Quero saber. Será que é a mesma pessoa? Não tem bilhete nem nada. No Rio ainda tinha um bilhetinho, mas não estava assinado. Por favor pessoa, se apresente. Adorei o mimo, gente, mas preciso saber quem mandou. A menina do hotel só disse que chegou no meu nome. É isso, boa noite, Brasil!”.

