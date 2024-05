A série de documentários com ‘clima quente’ que a Netflix quer que você assista enquanto espera por ‘Bridgerton 3′

Na era do streaming, as séries históricas se tornaram um gênero fascinante e cativante para os amantes do entretenimento. Desde relatos de batalhas épicas até dramas da era da Regência, repletos de romance e intrigas, a Netflix nos proporcionou uma janela para o passado por meio de uma ampla variedade de produções históricas.

É assim que em seu amplo catálogo, 'Bridgerton', a adaptação da série de livros de Julia Quinn, tem cativado milhões de espectadores desde o lançamento de sua primeira temporada em 2020. É uma série de época que combina intriga, elegância e paixão desenfreada com a beleza e extravagância da Regência.

A trama nos mergulha na sociedade londrina do século XIX, onde os escândalos, as intrigas e os romances clandestinos são o dia a dia na alta sociedade. No epicentro da narrativa está a família Bridgerton, uma dinastia aristocrática cujos membros enfrentam suas próprias lutas internas enquanto buscam o amor e a realização pessoal em um mundo regido por normas rígidas e expectativas inflexíveis.

No entanto, embora as duas primeiras temporadas tenham sido garantidas, os fãs agora temem o que acontecerá na terceira temporada, pois não só foi dividida em duas partes, mas os criadores ousaram mudar a ordem dos livros, além de agora adicionar personagens que não existem neles para ‘dar mais sabor’ ao romance entre Penelope Featherington e Colin Bridgerton.

Se você tem sido uma fiel seguidora de 'Bridgerton', é certo que a ansiedade está te consumindo enquanto espera a estreia, então aqui está uma recomendação que com certeza você vai adorar.

A série ‘clima quente’ que você deve assistir enquanto espera por ‘Bridgerton 3′

Adoramos as séries de época pela sua impressionante cinematografia e histórias fascinantes, mas também pela paixão que normalmente os personagens transmitem e que pode elevar a temperatura.

Sangue, sexo e realeza A série histórica na plataforma é cheia de intrigas e paixão (Netflix)

Não é segredo que ‘Bridgerton’ está cheio de cenas ‘quentes’, o que na verdade é um de seus principais atrativos, mas há uma série que até mesmo a supera. Estamos falando de ‘Sangre, sexo e realeza’ e aqui está tudo o que você precisa saber sobre ela.

Esta produção nos mergulha nos turbulentos tempos da corte britânica, onde o amor, a traição e o poder se entrelaçam de maneira inextricável. A trama gira em torno da história de amor entre Henrique VIII e Ana Bolena, uma relação marcada pela paixão e pela tragédia.

Série Uma produção que elevará a temperatura (Netflix)

Apesar dos esforços do monarca para obter um herdeiro homem, a relação toma um rumo sombrio quando Henrique condena Ana à morte por supostos atos de adultério. Este destino trágico culmina na decapitação de Ana na Torre de Londres. Isso pode parecer um spoiler, mas o final da série é apenas o começo de uma saga épica que mudará o curso da história.

‘Sangre, sexo e realeza’ não é apenas um olhar fascinante sobre os eventos históricos, mas também oferece uma interpretação única dos personagens que definiram essa época. Amy James-Kelly e Max Parker lideram esta cativante produção da Netflix e descobrem por que a história de Henrique VIII e Ana Bolena continua sendo tão relevante nos dias de hoje.