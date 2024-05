A rotina de exercícios de Lenny Kravitz para ter um corpo musculoso como o cantor

Há seis meses, Lenny Kravitz chocou com o videoclipe de sua música ‘TK421′, pois apareceu nu e mostrou que, apesar de sua idade, ainda tem um corpo musculoso.

ANÚNCIO

Desde então, ele não parou de receber elogios por sua aparência física, o que incentivou o cantor a compartilhar com seus seguidores sua rotina de exercícios, para que fiquem tão sensuais quanto ele.

Portanto, se quiser parecer tão bem quanto Lenny Kravitz aos 60 anos de idade, é hora de começar a seguir a mesma rotina de exercícios que o cantor faz usando calças de couro, camiseta de malha e botas, embora o ideal seja vestir roupas esportivas confortáveis.

Recomendado:

Qual é a rotina de exercícios que Lenny Kravitz segue para ter um corpo musculoso aos 59 anos?

Lenny Kravitz exercita todo o seu corpo graças a uma série de abdominais com press de ombros, que ele realiza com uma facilidade que muitos aspiram alcançar em algum momento.

Além disso, o cantor combina o treino cardiovascular duas vezes por dia e complementa com musculação uma vez por dia. Ele treina de 5 a 6 vezes por semana.

Dodd Romero foi o treinador que montou a rotina e aparece no vídeo com Lenny Kravitz. Começa com dois minutos de jumping jacks e é seguido por uma série de exercícios dos quais ele faz 5 sets.

Geralmente, o cantor começa fazendo 50 repetições de curls com halteres e vai diminuindo a quantidade entre cada série, então no primeiro ele faz 50 repetições, depois 35, 21, 14 e termina com 10 repetições.

Ele faz o mesmo com o supino com halteres, seguido por 5 séries de agachamentos (77, 50, 35, 21 e 14 repetições). Ele termina com elevação de pernas pendurado (pullup), fazendo 21 repetições em 4 séries. Descansa 2 minutos entre cada exercício.