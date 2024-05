A rigorosa regra de Kate Middleton que seus filhos não podem quebrar

Kate Middleton tem se mostrado uma excelente mãe, focada apenas no bem-estar e crescimento saudável de seus filhos: George, Louis e Charlotte. No entanto, ela não é uma mãe permissiva que consente com seus filhos, pois estabeleceu uma regra rigorosa em sua casa que os príncipes não podem quebrar de forma alguma, pois isso acarretaria em graves consequências.

Kate Middleton é uma mãe muito rigorosa

Embora contem com a ajuda de uma babá, William e Kate estão muito atentos à educação de seus filhos, e diz-se que adoram participar de atividades como andar de bicicleta e cozinhar. No entanto, nem tudo é diversão e jogos para os pequenos George, Louis e Charlotte, pois sabe-se que os príncipes de Gales estabeleceram algumas regras dentro de sua casa em Adelaide Cottage, em Windsor, incluindo uma que deve ser cumprida o tempo todo.

Segundo uma fonte próxima ao casal, existe uma regra que deve ser seguida estritamente o tempo todo: “não deve haver gritos em casa”. “Gritar é absolutamente proibido para as crianças e qualquer sinal de gritos entre eles é resolvido com castigo”, garantiu a fonte.

Em vez de serem enviados para seus quartos ou para o canto quando se comportam mal, o casal de príncipes tem uma abordagem diferente: a conversa no sofá. "A criança travessa é retirada da cena da briga ou interrupção e Kate ou William falam com ele calmamente. As coisas são explicadas e as consequências são descritas, nunca gritam com eles", explicou a fonte.

Pode parecer uma opção muito simples para resolver os problemas, mas para uma criança ser ‘expulsa’ ou ‘interrompida’ em suas atividades quando está tentando regular suas emoções, pode ser um grande castigo.