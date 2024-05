A relação irá se curar? A mãe de Justin Bieber reage sobre ser avó e os fãs lembram da separação com seu filho

Justin Bieber e Hailey Bieber anunciaram que vão ser pais. Após meses de especulações sobre uma gravidez, a modelo finalmente revelou que está grávida e com isso se tornaram o centro das atenções em todos os lugares. O casal compartilhou uma série de vídeos e fotos em preto e branco onde estão realizando uma cerimônia de renovação de votos.

Como era de esperar, a modelo parece angelical, com um vestido justo de renda branca e mangas compridas, complementado por um véu a condizer envolvido em volta da cabeça como um lenço. O conjunto é de Saint Laurent de Anthony Vaccarello e ela usou joias da Tiffany & Co.

Enquanto alguns fãs expressam que "estavam certos o tempo todo" sobre suas teorias de uma gravidez de Hailey, a partir de fotografias em que ela não mostrava mais sua barriga como antes, assim como "um rosto mais iluminado"; outros têm ressurgido antigos vídeos e declarações do passado de Justin, assegurando que sua esposa "o curou".

Justin estava sempre se preparando para ser pai

Quando Justin apareceu no programa The Ellen DeGeneres Show em 2021, Ellen perguntou quantos filhos ele terá com Hailey. "Vou ter quantos Hailey estiver disposta a ter. Eu adoraria ter uma pequena tribo. Mas sim, é o corpo dela e o que quer que ela queira fazer", disse Justin.

Ele acrescentou que, embora Hailey também queira ter "alguns" filhos, eles querem esperar. "Eu acho que Hailey ainda tem algumas coisas que ela quer realizar como mulher. E eu acho que ela ainda não está pronta, e acho que está tudo bem". Em seguida, Ellen parabenizou Justin e disse que ele será um ótimo pai.

Numa outra ocasião, o intérprete de 'Baby' falou sobre ser pai: "Costumava vê-la (Hailey) em eventos e vê-la com um bebê. Algo simplesmente clicou. Eu estava tipo, 'Ela é a certa'. Eu estava vendo isso muito claramente. Eu a vejo do outro lado da sala. Ela estava segurando um bebê e eu acabara de ver o olhar carinhoso em seus olhos para com esse bebê. E eu pensei: 'Quero que a mãe dos meus filhos olhe para as crianças como ela (olhava)'", disse Justin.

A mãe de Justin reage e os fãs lembram dos momentos familiares mais sombrios que viveram

"Meu Deus, vou ser avó. Oh meu Deus!", expressou Pattie Mallette, a mãe de Bieber, ao saber da notícia. "Por isso estava esperando por este dia", admitiu a mulher de 49 anos. "E agora que compartilharam, finalmente posso comemorar com todos vocês".

Mallette estava encantada de que o casal se tornasse pais pela primeira vez e apontou que eles irão se sair muito bem. "Justin e Hailey, serão os melhores pais de todos os tempos e estou muito animada. Oh meu Deus. Louvado seja o Senhor."

Justin e sua mãe têm tido uma relação difícil desde que ele era criança. Mallette deu à luz Justin quando tinha 18 anos em 1994. Durante sua infância, a mãe solteira lutou para sustentá-los financeiramente. Depois que a carreira de Justin decolou em 2009, Mallette trabalhou de perto com ele.

"Que essas feridas do passado se curem". "Com seu bebê, Justin corrigirá os erros de sua família. E agora estará mais unido do que nunca à sua mãe, espero". "Justin passou por momentos difíceis com sua mãe quando criança, agora é hora de curar esse passado", lê-se nas redes sociais.

Desde conflitos públicos até momentos difíceis fora dos holofotes, a vida de Bieber tem sido marcada por altos e baixos em seus relacionamentos familiares, que os fãs hoje pedem que se curem com o início desta nova fase.

Embora tenham compartilhado momentos próximos e tenham trabalhado juntos em suas carreiras, Bieber falou abertamente sobre a luta de sua mãe contra problemas de saúde mental e vícios. Esses desafios afetaram sua relação no passado e têm sido uma preocupação para Bieber e sua família.

Apesar dos altos e baixos, Bieber demonstrou uma notável resiliência e determinação para superar os desafios que enfrenta em sua vida familiar. Ele usou sua plataforma para advogar pela conscientização sobre a saúde mental e tem sido um exemplo de como procurar ajuda e apoio ao enfrentar dificuldades pessoais.