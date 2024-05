A Princesa Leonor ofusca o dia mais importante de Felipe e Letizia e deixa claro que é a verdadeira estrela

Em 19 de maio de 2014, o então príncipe Felipe tornou-se rei. Isso aconteceu em uma grande cerimônia solene no Congresso dos Deputados, após a rápida abdicação de seu pai, o rei Juan Carlos. Os escândalos do antigo monarca acabaram por obrigá-lo a dar um passo para o lado.

Agora, dez anos depois, a popularidade e solidez dos reis Felipe e Letizia estão fora de dúvida. Rumores de divórcio, infidelidades e uma opinião pública que foi difícil de convencer não conseguiram diminuir a obrigação institucional que assumiram naquele 19 de maio.

No entanto, Como planejam celebrar esse marco pessoal? O destino e o acaso decidiram que esta data especial coincidisse com outra que marcou seus últimos dias. Outro evento muito especial que tem como protagonista principal a princesa Leonor.

A herdeira do trono atingiu a maioridade e, apesar de estar totalmente focada em sua formação militar, seu futuro precisa começar agora. As suas obrigações como princesa das Astúrias, até então em espera, começam a pressionar.

A princesa Leonor concluirá sua formação militar em 19 de maio, no mesmo dia do aniversário da ascensão ao trono do rei Felipe

No próximo dia 19 de maio, enquanto os reis Felipe e Letizia terão suas mentes no dia em que subiram ao trono, os compromissos serão muito diferentes. Nesse mesmo dia, termina o curso acadêmico da princesa Leonor na Academia Militar. Desde a própria instituição é anunciado que haverá uma cerimônia de graduação para os alunos, e é de se supor que os reis comparecerão para ver sua filha se despedir de Zaragoza. Um grande momento de orgulho para ambos os soberanos.

Ao longo destes meses, têm sido várias as ocasiões em que o rei Felipe VI tem visitado a sua filha na academia. Consciente do caminho que a sua filha está a percorrer, o rei tem apostado no seu lado militar e tem acompanhado Leonor nos seus dias de formação.