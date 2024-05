A mãe de Justin Bieber envia uma bela mensagem ao seu filho e a Hailey depois de saber da notícia da gravidez

A emoção transborda no clã Bieber com a chegada do próximo membro da família. A notícia da gravidez de Hailey Bieber desencadeou uma onda de felicidade entre amigos, familiares e fãs, mas nenhuma mensagem é mais emocionante do que a de Pattie Mallette, a mãe de Justin Bieber.

Num vídeo emocionante compartilhado no Instagram na quinta-feira, Mallette não conseguiu conter sua alegria ao descobrir que se tornará avó. "Eu tenho esperado por este dia e agora que foi compartilhado, finalmente posso comemorar com vocês!", expressou emocionada. "Meu Deus, vou ser avó! Oh meu Deus!".

A mãe de Justin Bieber explode de emoção com a notícia de que será avó

As palavras de Mallette refletem sua genuína felicidade pela notícia e sua fé na capacidade de Justin e Hailey de serem pais maravilhosos. "Estou tão emocionada, meu Deus", acrescentou. "Louvado seja Deus". Na legenda que acompanhava o vídeo, Mallette também compartilhou sua emoção com o mundo.

