A homenagem para Gloria Estefan

Gloria Estefan, uma das personalidades latinas mais importantes dos últimos quarenta anos no planeta, foi reconhecida nesta quarta-feira, 8 de maio, como madrinha de um novo submarino nuclear da Marinha dos Estados Unidos, que foi batizado com o nome de ‘USS Miami’.

A nova condecoração da cubano-americana ocorreu no concerto que inaugurou a ‘Semana da Frota de Miami’ no porto da cidade mencionada. No evento, também estava presente seu marido, o renomado produtor musical e co-fundador do Miami Sound Machine, Emilio Estefan.

A madrinha do USS Miami

O reconhecimento foi liderado pelo secretário da Marinha dos Estados Unidos, Carlos Del Toro, além da fundadora e diretora executiva da Blue Star Families, Kathy Roth-Douquet, e a apresentadora de televisão e também sobrinha de Emilio Estefan, Lili Estefan.

“Que honra! Amo todos vocês. Estou muito orgulhosa de vocês. Sou filha de um militar, então sei exatamente o que as famílias militares passam”, disse Gloria Estefan aos cerca de 1.500 marinheiros e fuzileiros navais americanos que estavam presentes no evento de inauguração.

Por sua vez, o secretário da Marinha dos EUA, Carlos Del Toro, expressou sua satisfação com a nomeação da cantora de 66 anos: “Essa história compartilhada é o que faz de Miami uma das maiores cidades do mundo e é emblemática, o que faz deste país o maior do mundo”.

O evento musical do estado da Flórida também contou com a emocionante participação de The Wailers, a banda de reggae formada pelos ex-membros do grupo de Bob Marley e The Wailers, em um concerto que teve a grande produção do próprio Emilio Estefan.