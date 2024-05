Tudo o que precisas saber sobre ‘The 8 Show’, a série coreana que irá adorar se gostou de ‘Round 6’

Ryu Jun-yeol é a estrela principal do 'The 8 Show'

Netflix está se preparando para conquistar audiências ao redor do mundo durante a terceira semana de maio com o lançamento de The 8 Show, sua nova e emocionante série coreana de suspense.

A trama segue oito pessoas trancadas em um prédio de oito andares para participar de um jogo atraente, porém perigoso, onde o valor do prêmio aumenta à medida que o tempo passa.

A plataforma de streaming promete uma ficção "irresistível" e "brutal", mas com uma crítica social no coração de sua história que aborda temas universais, como o dinheiro e o tempo.

Quer saber mais sobre isso? Continue lendo para descobrir tudo o que você precisa sobre esta produção cheia de tensão: desde sua sinopse e elenco até sua data de lançamento no serviço.

Cenas de 'The 8 Show' |Netflix (Netflix © 2024)

Sobre o que é a série The 8 Show?

Desenvolvida em um estranho prédio de oito andares, The 8 Show narra a emocionante história dos oito concorrentes de uma competição de alto risco onde seu tempo é literalmente dinheiro.

E o prêmio em dinheiro potencial aumenta a cada segundo que passam dentro do prédio; portanto, quanto mais tempo permanecerem trancados no mesmo, mais ganharão.

A oferta é tentadora porque, além de seguir algumas regras próprias do jogo, não precisam de nenhuma habilidade, apenas do sacrifício do seu tempo para obter uma quantia que não ganhariam nem em mil anos.

Cenas de 'The 8 Show' | Netflix (Netflix © 2024)

Os participantes necessitados, que permanecem em andares diferentes e só se encontram numa área comum, não só lutam contra o relógio, mas também uns contra os outros.

Ao mesmo tempo, eles estão sempre pensando em maneiras de permanecer no espetáculo e acumular tempo; no entanto, quando descobrem que o prêmio é diferente para cada um, o show toma um rumo sombrio.

Com uma organização injusta, onde aqueles que têm menos estão submetidos àqueles que têm mais, os jogadores não demoram a questionar se devem desistir do programa ou continuar jogando até o final.

Cenas de 'The 8 Show' |Netflix (Netflix © 2024)

Ao mesmo tempo, os oito estão em um vai e vem entre colaborar ou trair. Enquanto os dias passam e o prêmio aumenta, a dúvida não é apenas por quanto tempo o espetáculo vai durar, mas a que preço.

Com uma mistura de drama psicológico e thriller de sobrevivência, a série promete manter o público à beira do assento; especialmente aqueles que amaram tramas semelhantes, como Round 6.

Quem faz parte do elenco de The 8 Show?

O programa The 8 Show conta com um elenco composto por talentosos atores coreanos. Ao longo da série, seus personagens não são identificados por um nome, mas sim pelo número do andar que ocupam no concurso.

Ryu Jun-yeol é o ator principal da série da Netflix como o morador do andar 3; Chun Woo-hee interpreta a ocupante do 8; enquanto Park Jeong-min dá vida ao brilhante inquilino do andar 7.

Lee Yul-eum personifica a participante do andar 4; Park Hae-joon faz o mesmo com o do 6; Lee Zoo-young interpreta o concorrente do 2, Moon Jeong-hee o do 5 e Bae Seong-woo o do 1.

Cenas de 'The 8 Show' |Netflix (Netflix © 2024)

Em que se baseia?

O programa The 8 Show é baseado nos bem-sucedidos webtoons originais Money Game e Pie Game de Bae Jinsoo. As histórias tiveram mais de 300 milhões de visualizações em todo o mundo durante sua publicação.

Quantos episódios terá?

O The 8 Show terá apenas 8 episódios. O cineasta Han Jae-rim escreveu e dirigiu todos os capítulos da série que expõe como uma oferta tentadora pode revelar os desejos mais profundos.

Quando é que chegará à Netflix?

O Show 8 será lançado exclusivamente na Netflix em todo o mundo na próxima sexta-feira, 17 de maio de 2024.

Pôster do 'The 8 Show' |Netflix (Netflix © 2024)

Existe um trailer?

Sim, a Netflix lançou vários trailers da série. No trailer oficial, são mostrados uma série de eventos desconexos do jogo. As imagens sugerem uma competição cheia de perigo e intensidade.