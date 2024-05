Tem volta? Gracyanne Barbosa revela que os papeis do divórcio não foram assinados

A participação de Gracyanne Barbosa no podcast “PodCats” foi um momento repleto de desabafos e declarações emocionantes. Além de esclarecer polêmicas sobre sua vida pessoal, a musa fitness também abriu o coração sobre o término de seu casamento com o cantor Belo.

ANÚNCIO

Conforme publicado pelo Terra, Gracyanne revelou que os papéis do divórcio ainda não foram assinados. No entanto, apesar disso e dos sentimentos que ainda existem entre ela e Belo, as possibilidades de uma volta são praticamente nulas.

“Não é uma decisão só minha. Agora a gente está muito ferido. Mesmo que a gente não tenha assinado o divórcio, a gente se insulta, se magoa, diz coisas pesadas, então, hoje, agora, não teria volta”, revela a influenciadora.

Recomendado:

Separação repleta de polêmicas

O término do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo foi envolto em uma série de polêmicas. Na ocasião, surgiram boatos de que o relacionamento chegou ao fim após uma traição por parte da influenciadora, algo que ela fez questão de desmentir ao revelar que seu caso com o personal trainer Gilson de Oliveira aconteceu quando ela e Belo já estavam separados, mas não haviam oficializado o término publicamente.

Na ocasião, ela revelou não se arrepender do relacionamento com o personal, mas reforçou ter magoas e arrependimentos com relação a forma como lidou com seu relacionamento com o cantor, com o qual foi casada por mais de 14 anos.

Mais recentemente, outro boato de traição em torno do relacionamento de Belo e Gracyanne ganhou as mídias depois que um possível relacionamento do cantor com a modelo Ray Figliuzzi se tornaram públicos. Segundo as publicações, ao contrário do caso de Gracyanne que era de conhecimento do pagodeiro, o relacionamento de Belo com Ray não era de conhecimento da influenciadora fitness. Apesar de confirmar que não tinha conhecimento do caso, Gracyanne revelou que não vai comentar sobre a vida pessoal do ex-marido.