Shakira criou uma banda musical com seus filhos: assim celebrou o Dia das Mães

Os filhos de Shakira tornaram-se seu maior orgulho e ela exibe seus talentos nas redes sociais. Tanto o Sasha quanto o Milan mostraram ter talento para a música, assim como sua mãe. Milan toca piano e recebe aulas desde pequeno, também toca bateria, enquanto seu irmão Sasha toca guitarra. Por isso, aos poucos, a artista percebeu que tem uma banda musical em gestação sob seu próprio teto.

No Dia das Mães, a cantora compartilhou uma foto emocionante de seus filhos tocando juntos em sua nova casa em Miami. “Hoje quero celebrar todas as mulheres que dão e nutrem a vida, porque todas, com ou sem filhos, sabemos cuidar e lutar por aqueles que dependem de nós. E a Milan e Sasha, os dois sóis da minha vida, obrigada por iluminá-la e por me completar”, escreveu nas redes sociais.

Não se sabe se no futuro os filhos da estrela seguirão a música como sua mãe de sucesso, mas estão dando os primeiros passos como músicos sob a orientação da cantora.

Por outro lado, Shakira brilhou no tapete vermelho do gala do MET, ela usava um vestido vermelho que capturou todas as atenções. Ninguém sabe qual é o segredo da eterna juventude da cantora, o que é certo é que Shakira, como um bom vinho, os anos passam e não se nota, pelo contrário, melhora com o passar dos anos.

No entanto, um dos ex-parceiros da cantora, o ator porto-riquenho Osvaldo Ríos, recentemente surpreendeu com suas aparições nas redes sociais, onde os internautas criticaram que ele parece “velho e acabado”, com um envelhecimento extremo. Isso foi comentado pelo estilista e influenciador George Cerpa Herrera, mais conhecido como George del Humor, que é reconhecido por sua sinceridade ao expor os famosos nas redes sociais. “Shakira se salvou desse homem que está acabado, dê a ele um losartan”, disse nas redes.

“Estou de acordo com o envelhecimento digno dentro dos parâmetros, mas se você tem dinheiro, bem, não sei, fazer botox, preenchimento, tratamento estético, cirurgia, porque, sabe, eu conheço homens maduros, mas que ainda estão em seus papéis, estão divinos”, detalhou o influenciador.

Osvaldo Ríos se pronunciou sobre Shakira

Na década de 90, o porto-riquenho Osvaldo Ríos era considerado um dos atores mais bem-sucedidos da indústria, mas muitos o lembram como o primeiro namorado conhecido de Shakira. Ela com 20 anos e ele com 36 anos, mantiveram um relacionamento que terminou rapidamente, já que a cantora estava começando sua carreira como artista com o álbum ‘Pies Descalzos’.

"Ela mal estava começando com 'Pés Descalços' e tinha todo um mundo para viver. Quando você ama alguém, é melhor deixá-lo livre e é a melhor prova de amor que você pode dar. Tinha que voar, foi a melhor coisa que lhe aconteceu, não continuar comigo," Ríos contou no momento sobre as razões que os levaram a se separar.

Ex-namorado de Shakira apareceu e ficou irritado por pergunta sobre ela e Piqué

Durante o lançamento de um novo projeto de Osvaldo Ríos, que agora estreia como produtor de cinema, ele respondeu às perguntas da imprensa, mas ficou irritado com as perguntas de um repórter que, aproveitando a viralidade da separação de Shakira e Piqué, não hesitou em perguntar-lhe o que achava sobre esse assunto.

"Não, mas esse assunto já está chato, irmão... Isso é algo que claramente fez parte da minha vida há 27 anos, prefiro deixar isso lá. O público já sabe quais foram as músicas que me dedicaram, 'Moscas en la casa', entre muitas coisas. Mas volto a dizer, 27 anos depois eu estou muito focado no meu trabalho como produtor executivo de cinema", indicou entre risos desconfortáveis.

Apesar de Ríos não querer falar sobre o assunto, o jornalista continuou questionando-o, desta vez sobre o que ele pensava de Piqué. “Não tenho comentários porque viemos aqui para falar de outra coisa”, concluiu.