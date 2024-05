Ruptura do RBD: Dulce María e Christopher Uckermann lançam mensagem contra Anahí

Dulce María indicou ao chegar ao México que não queriam cancelar os shows no Brasil, como parte de sua turnê de reencontro

Depois que a turnê de retorno do RBD se tornou um sucesso mundial, algumas coisas deram errado. Guillermo Rosas, empresário de Anahí e da banda como um todo, está sendo acusado de desviar parte dos fundos econômicos provenientes dos lucros dos membros do grupo musical, de seus shows na América Latina.

Além disso, Rosas teria tomado a decisão arbitrária de fechar o canal do YouTube de Christian Chávez, causando grandes perdas financeiras ao cantor.

A ruptura entre o RBD e o agente existe, mas Anahí a quebrou ao dedicar-lhe uma mensagem de aniversário em suas redes sociais.

"No meu livro de vida não há espaço para o ressentimento. Guardo memórias felizes e esqueço rapidamente aquelas que poderiam ter me machucado. A vida é tão curta, estamos de passagem... O tempo me fez entender isso e a partir daí agradecer por tudo. Até mesmo o que não é tão bonito. Um coração livre não guarda bagagem. Feliz aniversário. Desejo a você paz, amor e saúde sempre, Guillermo Rosas", escreveu Anahí em uma postagem que foi publicada nas histórias.

Os fãs caíram em cima dela e a cantora respondeu enviando uma mensagem através de sua conta do X, na qual ela fala apenas para Christian Chávez. "@christiancha e eu sempre tivemos apenas amor um pelo outro. E isso não vai mudar nesta vida. Por favor, não criemos mais histórias onde não existem", postou Anahí.

A resposta chegou de forma indireta, Dulce María e Christopher Uckermann postaram uma mensagem de reflexão que fala sobre maturidade e, acima de tudo, lealdade.

"Maturidade é quando você percebe que as pessoas não podem te dar o que não podem se dar, então você para de esperar lealdade de pessoas que se traem, para de esperar honestidade de pessoas que se enganam e para de esperar paz de pessoas que estão em guerra consigo mesmas."

Mensagem de Dulce María X