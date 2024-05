Renascer: Globo define data para novela das 21h deixar a programação

Globo define: A novela Renascer termina no dia 6 de setembro

A Globo decidiu não mudar o seu cronograma e o último capítulo de Renascer já tem data para ir ao ar. Mesmo com os baixos índices de audiência, a novela das 21 horas só chega ao final no dia 6 de setembro de 2024.

O plano é seguir com algumas mudanças na história de Benedito Ruy Barbosa, deixando ela mais atual. No entanto, Bruno Luperi recebeu o sinal verde para colocar no ar os 197 capítulos planejados.

Com isso, algumas cenas serão adiantadas e personagens queridos pelo telespectador ganham histórias mais emocionantes, como é o caso de Sandra (Giullia Buscacio) e Buba (Gabriela Medeiros).

A filha de Egídio (Vladimir Brichta), por exemplo, engravida na versão original e no remake de 2024. Mas, sua história está mais rápida e sua gestação começa mais cedo na obra de Bruno Luperi.

Globo promove mudanças importantes na história de Buba (Gabriela Medeiros). A personagem ganha mais destaque em Renascer! (Paulo Barros/Globo)

Já Buba reencontra os pais biológicos, Meire (Malu Galli) e Humberto (Guilherme Fontes), em sua cidade natal. Os dois pedem perdão por terem abandonado a personagem durante a transição de gênero.

A cena é inédita em Renascer. Em 1993, Benedito Ruy Barbosa não pensou neste desfecho para a personagem transexual da novela.

Além destes dois momentos, a Globo também pretende encerrar a história de alguns personagens de Renascer antes do capítulo final. Tião Galinha (Irandhir Santos), por exemplo, morre na prisão, mas outros também desaparecem de forma menos trágica.

Novela Mania de Você, substituta de Renascer na Globo, será gravada em Portugal (Divulgação/Globo)

Qual novela substituirá Renascer em 2024?

A Globo optou pela novela Mania de Você, escrita por João Emanuel Carneiro, para assumir o horário de Renascer. A trama, chamada de Avenida Brasil 2, traz uma história atual e sua estreia está prevista para o dia 9 de setembro.

Os atores Chay Suede, Murilo Benício, Adriana Esteves, Eliane Giardini, Thalita Carauta, Mariana Ximenes, Angelo Antonio, Alanis Guilien e Pablo Morais estão no elenco da próxima novela da Globo.

*As informações sobre os capítulos da novela podem mudar por causa da edição da Globo.