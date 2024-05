Renascer: Ator não esperava ser chamado pela Globo para novela das 21h

O ator José Duboc não esperava ser chamado pela Globo para voltar a interpretar Du em Renascer. Segundo ele, a notícia foi uma surpresa inesperada.

De volta à novela das 21 horas para assombrar Teca (Lívia Silva), o personagem nunca foi visto na versão original de Renascer, em 1993, mas Bruno Luperi criou uma sequência inédita para dar mais dinamismo e buscar melhorar a audiência do horário nobre da Globo.

“Eu fui pego de surpresa total. Para mim, a novela estava baseada na primeira versão”, disse o ator sobre o convite para retornar aos estúdios da Globo.

Em Renascer, Du (José Duboc) propõe vender o bebê esperado por Teca(Lívia Silva) (Estevam Avellar/Globo)

O ator José Duboc reforçou ainda que para ele a participação de Du em poucas cenas já tinha sido algo grandioso, já que em Renascer de 1993 o personagem “não tinha um rosto”.

“Eu pensei: ‘ele já apareceu, já foi diferente da primeira versão’”, revelou o ator.

Como Duboc foi chamado para Renascer?

O retorno de Du em Renascer foi uma surpresa até para José Duboc, que revelou que não esperava a ligação da produção da novela.

“Eu estava na cozinha fazendo comida e a Marcella Bergamo [produtora de elenco] me ligou falando da novidade. Eu fiquei em choque”, contou o ator em conversa com o Gshow.

Globo define data para novela deixar a programação

A Globo decidiu não mudar o seu cronograma e o último capítulo de Renascer já tem data para ir ao ar. Mesmo com os baixos índices de audiência, a novela das 21 horas só chega ao final no dia 6 de setembro de 2024.

Globo define: A novela Renascer termina no dia 6 de setembro (Divulgação/Globo)

O plano é seguir com algumas mudanças na história de Benedito Ruy Barbosa, deixando ela mais atual. No entanto, Bruno Luperi recebeu o sinal verde para colocar no ar os 197 capítulos planejados.

Com isso, algumas cenas serão adiantadas e personagens queridos pelo telespectador ganham histórias mais emocionantes, como é o caso de Sandra (Giullia Buscacio) e Buba (Gabriela Medeiros).