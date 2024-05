“Que foto poderosa!” - Shakira celebrou o Dia das Mães com uma imagem ternamente de seus filhos. Outra para Piqué?

Shakira exibiu sua celebração especial do Dia das Mães ao lado de seus filhos Sasha e Milan e mais uma vez demonstrou “de que lado estão”, pois nessa imagem já é possível apreciar mais das habilidades que os pequenos possuem.

A barranquillera acabou de chegar de uma bem-sucedida e controversa aparição na MET Gala, depois de décadas de ausência como convidada para subir as famosas escadas do icônico museu de Nova York, com um requintado traje vermelho vibrante assinado por Carolina Herrera que emulava uma rosa sob o tema do ‘O Jardim do Tempo’, inspirado em um romance de J.G. Ballard.

Em sua estreia em um dos maiores eventos de moda, ela foi acompanhada por Wes Gordon, o diretor criativo da Carolina Herrera, que foi responsável por criar o visual da cantora junto com as mulheres especialistas do ateliê da marca da venezuelana, deixando um dos trajes mais comentados da MET Gala.

Shakira no Met Gala 2024 Getty Images (Getty Images)

Shakira celebra o Dia das Mães com seus filhos

Depois de comparecer a vários eventos, o lançamento de seu novo álbum musical e sua icônica apresentação na Times Square, Shakira finalmente voltou para casa com seus filhos, compartilhando uma imagem emocionante celebrando o Dia das Mães.

Como sabemos, a colombiana se colocou como uma mãe-urso e loba diante das polêmicas que viveu ao lado de Gerard Piqué, após a sua separação midiática, sendo perseguidos pela imprensa espanhola inúmeras vezes até chegarem a Miami, onde finalmente encontraram o lar que tanto buscavam após a agitação, sendo clara com os jornalistas sobre a importância de preservar a privacidade de seus filhos ao entrarem na nova escola.

Desta vez, como parte de sua celebração pelo Dia das Mães, Shakira compartilhou uma foto adorável com seus filhos, exibindo mais sobre sua comemoração e demonstrando mais uma vez que eles poderiam seguir seus passos na música. É possível vê-los três em um estúdio de sua mansão, tocando diferentes instrumentos, ela e Sasha na guitarra e Milan na bateria.

Com isso, a barranquillera poderia demonstrar que, ao contrário do que Piqué desejava, seus filhos não poderiam se dedicar ao futebol, mas sim à música, assim como sua mãe.

Shakira com os filhos Milan e Sasha Instagram (Instagram: @shakira)

Shakira dedica uma mensagem emocionante para o Dia das Mães

Além de sua postagem especial para o Dia das Mães, Shakira compartilhou uma emocionante mensagem honrando esta celebração, escrevendo: "Hoje quero celebrar todas as mulheres que dão e nutrem a vida, porque todas, com ou sem filhos, sabemos cuidar e lutar por aqueles que dependem de nós. E a Milan e Sasha, os dois sóis da minha vida, obrigada por iluminá-la e por me completar."

A reação dos fãs a essa foto não demorou a chegar, rapidamente, vários usuários começaram a escrever: “Que foto poderosa”, “Simplesmente lindo”, “Adoro essa cumplicidade”, “O talento da mãe prevalece em seus filhos.