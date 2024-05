“Procuro um homem na área de finanças”: Esta é a explicação da tendência específica no TikTok

O TikTok, a popular plataforma de vídeos curtos, tornou-se um cenário propício para a criação e disseminação de tendências virais. Uma das últimas tendências que capturou a atenção de usuários de todo o mundo é conhecida como “Busco um homem em finanças”.

ANÚNCIO

Este fenômeno tem gerado inúmeras remixagens e criações originais por parte dos usuários do TikTok.

A origem do som "Estou procurando por um homem em finanças":

Recomendado:

A tendência começou com um vídeo publicado pela usuária do TikTok girl_on_couch em 30 de abril.

@girl_on_couch Can someone make this into an actual song plz just for funzies ♬ original sound - Girl On Couch

No vídeo, a jovem canta sobre o tipo de homem que está procurando, mencionando características específicas como "fundo fiduciário", "1,98 metros" e "olhos azuis". O vídeo rapidamente se tornou viral, acumulando milhões de visualizações e curtidas.

O som viral se tornou a base para várias interpretações e remixes feitos pelos usuários do TikTok. Por exemplo, a produtora de música Malibu Babie criou uma versão com ritmos e drops para um ambiente de clube.

Até o renomado cantor e compositor Finneas, irmão e produtor de Billie Eilish, aderiu à tendência e criou sua própria versão.

Explicação da criadora

Durante uma entrevista no Daily Beast, Megan Boni, também conhecida como girl_on_couch, explicou que tudo era uma paródia e que sua intenção era se divertir.

Ela ficou surpresa com a rápida viralização de seu vídeo e o desencadeamento dessa tendência na plataforma. Ela esclareceu que seu estilo na plataforma é principalmente de sátira.

Também disse:

"Foi uma paródia total. Tudo o que faço no TikTok é uma sátira. Se alguém me conhece, sabe que não sou uma garota festeira. Eu me sento no meu sofá, sou a garota mais preguiçosa."

E continuou: "Acho que publiquei um rascunho no TikTok onde basicamente listo as letras, tipo 'oh, esse cara precisa estar em finanças'. No final desse vídeo, comecei a cantar, então pensei, 'OK, vou fazer um vídeo separado'".

“Depois, mais tarde, naquela mesma quarta-feira, eu olhei novamente para o aplicativo e fiquei tipo, caramba”, concluiu.