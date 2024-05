Por que Salma Hayek não compareceu ao Met Gala 2024

Salma Hayek foi uma das grandes ausentes no Met Gala 2024, já que a mexicana surpreendeu em várias ocasiões com suas aparições neste popular evento; no entanto, desta vez ela tinha outros compromissos.

Então aqui contamos por que a atriz não pôde comparecer, e os motivos pelos quais não fez parte do tapete vermelho este ano.

Por que a Salma Hayek não foi ao Met Gala 2024?

A Met Gala de 2024 apresentou conjuntos memoráveis. Mais uma vez, as celebridades mais proeminentes compareceram ao Museu Metropolitano de Arte de Nova York, nos Estados Unidos, para se envolverem nesta destacada celebração da moda, que adotou um código de vestimenta onde a natureza foi o tema central, inspirado em ‘O Jardim do Tempo’, um conto curto escrito por J.G. Ballard em 1962.

No entanto, houve uma ausência notável. Salma Hayek não pôde comparecer devido a um compromisso importante que a levou a Paris, França.

A atriz e seu marido, o empresário francês Francois-Henri Pinault, compareceram às saudações prévias ao jantar de Estado oficial que teve lugar no Palácio do Eliseu em Paris, por ocasião da visita do presidente chinês Xi Jinping e sua esposa Peng Liyuan.