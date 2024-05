Personal que se relacionou com Gracyanne Barbosa, entra para o mundo do conteúdo adulto

O affair com a influenciadora Gracyanne Barbosa chegou ao fim, mas o personal trainer Gilson de Oliveira segue lidando com os impactos da fama repentina depois que seu nome foi envolvido nos escândalos em torno da separação da musa fitness e do cantor Belo. Apontado como sendo o pivô do divórcio, Gilson viu seu perfil ser impulsionado na mídia e agora está tentando usar a exposição a seu favor.

Depois de uma série de entrevistas e de emplacar sua primeira publicidade para uma marca de sungas, o Extra revelou que Gilson agora pretende seguir com a produção de conteúdo adulto na internet. Em declaração ao portal, ele revelou que pretende entrar para a Privacy e “mostrar tudo”. “Sim. Já que resolvi falar sobre tudo, talvez seja uma ótima ideia mostrar o conteúdo todo! O conteúdo será a partir de R$9,99″. Apesar de confirmar que pretende entrar para o mundo da criação de conteúdo adulto, Gilson não revelou quando o perfil ficará online.

Envolvido em polêmicas

Gilson de Oliveira viu seu nome se tornar conhecido depois de ser apontado como o pivô da separação entre Gracyanne Barbosa e Belo. Conforme confirmado por ele e pela influenciadora, os dois tiveram um caso enquanto a musa fitness já estava separada do cantor, mas ainda não tinha anunciado publicamente a separação por conta de questões profissionais.

Na época, o advogado de Gilson revelou que Belo pressionou a academia em que Gilson trabalhava para demitir o personal trainer, algo que aconteceu pouco tempo após a presença do empresário do cantor no local. “O Belo fez pressão, o empresário foi lá e pediu a cabeça de Gilson, que foi demitido”.

Tempos depois, o personal confirmou o dito por seu advogado: “É verdade. Na academia alegaram que foi por conta da imagem do casal e também que relacionou a imagem que a academia poderia ter por eu ser funcionário de lá”.