Pedro Pascal e Mick Jagger invadem as redes sociais com uma saudação engraçada para o Dia das Mães

Pedro Pascal, conhecido por seu papel em’ The Last Of Us’ e outras produções famosas, deixou seus fãs boquiabertos ao compartilhar uma foto ao lado do lendário músico Mick Jagger, líder da icônica banda The Rolling Stones.

A imagem, que rapidamente se tornou viral, capturou a imagem de ambos artistas em um traje curioso durante sua participação no Saturday Night Live (SNL) no mês passado de outubro.

Na fotografia, Pascal está vestido com roupas de mulher, enquanto Jagger surpreende ao usar um disfarce de freira. O ator acompanhou a imagem com uma mensagem de saudação pelo Dia das Mães, o que acrescentou ainda mais intriga ao encontro incomum entre os dois artistas.

Comentários de todos os tipos

A publicação, que atingiu mais de 45 curtidas em menos de 6 minutos, desencadeou uma onda de comentários entre os seguidores de Pascal, que expressaram seu espanto e diversão diante da imagem extravagante. Frases como "Diabos, senhorita!", "Mãe Claudia", "A melhor mãe" e "Eu amo" inundaram a seção de comentários.

A foto faz referência ao papel que Pascal interpretou duas vezes no SNL como Mamãe Claudia Flores, uma mãe latina com um toque estereotipado e divertido. Desta vez, Jagger se juntou à diversão interpretando uma freira e um padre durante o mesmo episódio.

Além disso, Jagger surpreendeu o público ao participar de uma sátira de uma novela latina, onde interpretou o papel de um pai latino que retorna dos mortos para confrontar seus filhos pela herança familiar.

O episódio contou até com a participação do cantor de sucesso Bad Bunny, e Jagger mostrou sua habilidade para falar espanhol durante a divertida paródia que foi muito aplaudida pelo público e aparentemente o próprio ator chileno adorou fazer, pois agora a trouxe de volta para saudar todas as mães do mundo.