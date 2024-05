Netflix: o emocionante filme que está escondido no catálogo e que pode mudar a sua vida

Dos filmes americanos se destacam no catálogo da plataforma Netflix, um deles pela profundidade de sua história. Trata-se de “O Segredo: Ouse Sonhar”, inspirado no livro da escritora Rhonda Byrne e lançado em 2020.

ANÚNCIO

O filme é estrelado por Katie Holmes, Josh Lucas e Jerry O’Connell. A direção é de Andy Tennant.

"Uma jovem viúva com três filhos contrata um homem para arrumar sua casa após uma terrível tempestade. Conforme o homem se aproxima da família, ele compartilha sua filosofia de acreditar no poder do pensamento para conseguir o que queremos, mas a viúva logo percebe que tem uma conexão secreta com seu passado." Destaque da sinopse na Netflix.

Recomendado:

Embora a história seja baseada no bem-sucedido livro de autoajuda de Rhonda Byrne - promovido com entusiasmo no programa de Oprah Winfrey na época -, o filme é mais do que o decálogo convencional do pensamento positivo.

Miranda Wells e sua luta para seguir em frente

É a vida de Miranda Wells (Katie Holmes) que é retratada na história. Viúva e mãe de três filhos que enfrenta tempestades climáticas e emocionais.

Afligida pelas dívidas financeiras e pelo progressivo deterioração de sua casa, ela se afirma em um pessimismo que parece sufocá-la sem descanso. Os dentes cariados, as goteiras no teto, as demandas de seus filhos, tudo parece sobrecarregá-la na véspera da chegada de Hazel, um furacão que promete devastar toda Nova Orleans.

Mas nada está perdido. Como um enviado do céu, entra na sua vida Bray (Josh Lucas), um engenheiro portador de notícias misteriosas que finalmente traz muito mais do que promete.

De alguma forma, Tennant é capaz de transformar diálogos tingidos de máximas de esperança em conversas reais, transformar a Katie Holmes que lembramos de Dawson’s Creek em uma mãe exausta por dívidas e renúncias, e transformar um romance de manual em um encontro que humaniza certas pretensões de cartão postal.