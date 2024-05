Não apenas ‘Bebê Rena’: essas séries e programas também fazem sucesso na Netflix

A série britânica ‘Bebê Rena’ tem sido um dos maiores sucessos da Netflix até agora em 2024. Desde sua estreia em abril, a produção criada por Richard Gadd tem causado sensação mundial.

Na verdade, a trama baseada nas experiências de vida reais de Gadd está há três semanas consecutivas em primeiro lugar no top 10 de programas de TV em inglês mais assistidos na plataforma a nível global.

Na semana de 29 de abril a 5 de maio, o projeto que narra a complexa relação entre um comediante e sua perseguidora acumulou nada mais, nada menos que 18,6 milhões de visualizações.

No entanto, esta não é a única série que conseguiu conquistar os assinantes do gigante. Depois deste relato, outras produções também entraram na lista dos mais reproduzidos.

Séries e programas de língua inglesa que estão fazendo sucesso no Netflix

Um Homem Por Inteiro

Jeff Daniels lidera esta série criada pelo premiado David E. Kelley, baseada em um romance homônimo de Tom Wolfe, que ficou em segundo lugar no top 10 com 6,3 milhões de views.

Sinopse: Um magnata imobiliário de Atlanta deve enfrentar inimigos implacáveis e tomar medidas extremas para voltar ao topo quando seu império começa a desmoronar.

Episódios: 6

Garotos Detetives Mortos

Com 4,7 milhões de visualizações, a série de fantasia liderada por George Rexstrew, Jayden Revri e Kassius Nelson, adaptação da história em quadrinhos do mesmo nome, conseguiu alcançar a terceira posição.

Sinopse: Dois fantasmas adolescentes se unem a uma médium para resolver mistérios para seus clientes sobrenaturais, até que uma poderosa bruxa complica seus planos.

Episódios: 8

Katt Williams: Woke Foke

Durante a sua estreia em 5 de maio, o especial de comédia de uma hora estrelado por Katt Williams acumulou 4 milhões de visualizações, o que o colocou em quarto lugar no top 10.

Sinopse: Katt Williams não poupa ninguém neste especial de stand up em que conta verdades e revela segredos. Gravado ao vivo em inglês.

Orange County à Venda: Temporada 3

A terceira temporada do reality show sobre imóveis cheio de drama e luxo conseguiu ficar em quinto lugar dos dez programas mais assistidos, com um total de 2,2 milhões de visualizações.

Sinopse: Os ambiciosos agentes do Grupo Oppenheim tentam se destacar no mercado imobiliário, mas novos dramas pessoais interferem em seus importantes objetivos profissionais.

Episódios: 8

The Roast de Tom Brady

O especial de comédia de quase três horas acumulou 2 milhões de visualizações em sua transmissão em 5 de maio. Graças a isso, ele se posicionou em sexto lugar entre os dez shows mais reproduzidos.

Sinopse: Linhas ofensivas. Comédia de contato. Kevin Hart lidera este evento no qual Tom Brady, a lenda da NFL, enfrenta as críticas de uma equipe estelar. Gravado ao vivo em inglês.

Magnatas de um Crime

Com 1,8 milhões de visualizações, a bem-sucedida série criada por Guy Ritchie não apenas ficou em sétimo lugar no top 10 da Netflix, mas também completou sua nona semana dentro do mesmo.

Sinopse: Quando o aristocrata Eddie herda a propriedade da família, descobre que abriga um enorme império de cannabis... e que seus proprietários não vão a lugar nenhum.

Episódios: 8

Turma CoComelon: Temporada 2

A segunda temporada da bem-sucedida série animada infantil ficou em oitavo lugar no ranking de séries em inglês mais assistidas, com um total de 1,6 milhões de visualizações.

Sinopse: Estamos de volta na rua CoComelon! J. J., Bella, Cece, Cody e Nina já estão prontos para usar a imaginação, tentar grandes feitos... e aprender coisas novas todos os dias!

Episódios: 5

O problema dos 3 corpos

A série de ficção científica está há sete semanas no top 10 da Netflix. De 29 de abril a 5 de maio, obteve 1,5 milhões de visualizações, o que foi suficiente para garantir o nono lugar desta vez.

Sinopse: Cinco amigos brilhantes fazem descobertas surpreendentes enquanto as leis da natureza se revelam diante de seus olhos e uma ameaça existencial paira sobre a humanidade.

Episódios: 8

Destrancados: Um experimento na prisão

No décimo lugar ficou esta fusão entre documentário e programa de telerrealidade americano com um total de 1,2 milhões de visualizações acumuladas ao longo de toda a semana passada.

Sinopse: Neste reality show, o xerife de um centro de detenção em Arkansas, EUA, implementa um experimento social radical para desenvolver a autonomia dos internos.

Episódios: 8