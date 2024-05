Meghan Markle usou este polêmico vestido que causou indignação com a família real?

Meghan Markle se colocou no olho do furacão após sua recente visita à Nigéria, onde não só afirmam que ela teria quebrado o protocolo com seu visual, mas também poderia ter representado uma zombaria para a família real.

Desde a sua separação da família real, o Príncipe Harry e Meghan Markle não pararam de ocupar as manchetes, não apenas por se oporem à família Real Britânica, mas também por exporem a coroa em seu documentário para a Netflix que desencadeou uma forte polêmica nas redes sociais.

A isso se somam as constantes comparações com Kate Middleton, que atualmente está lutando contra o câncer, algo que teria revelado há alguns meses após um misterioso desaparecimento nas redes sociais e eventos públicos, o que havia começado a despertar suspeitas entre os usuários sobre uma possível separação do príncipe William.

Meghan Markle e o Príncipe Harry visitam a Nigéria

Embora Meghan Markle e o príncipe Harry tenham se separado formalmente da família real britânica, isso não os impediu de continuarem sob os holofotes da mídia, aguardando se o casal fará uma nova declaração polêmica ou dirá algo através de seus visuais.

E isso não demorou muito a acontecer, pois durante a visita de Harry e Meghan à Nigéria, o casal voltou a ser o centro da polêmica depois que a esposa do príncipe apareceu com um vestido que desencadeou uma série de teorias sugerindo que poderia ser uma zombaria à família real.

Foi em 10 de maio que Meghan e Harry chegaram à Nigéria, que faz parte de um dos destinos que visitariam como parte de sua primeira turnê internacional desde que deixaram seus deveres reais.