MasterChef Brasil: Band guarda algumas surpresas sobre a 11ª temporada

A 11ª temporada do MasterChef Brasil começa no dia 28 de maio na Band. Mas, antes de enfrentar os jurados da competição gastronômica da Band, uma comemoração envolvendo os 10 anos do programa vai acontecer.

Ainda não há detalhes sobre o que o telespectador vai acompanhar no primeiro programa especial da temporada do MasterChef, mas podemos esperar muitos pratos de tirar água da boca, broncas dos jurados e também deslizes na cozinha.

A comemoração pelos 10 anos do programa MasterChef Brasil acontece logo no programa de estreia da 11ª temporada do reality gastronômico apresentado por Ana Paula Padrão.

MasterChef Brasil Celebridades?

Por enquanto nenhuma nova versão foi anunciada, além do MasterChef Confeiteiros. Mas, a 11ª temporada do MasterChef Brasil na Band está repleta de famosos.

Até agora, os influenciadores digitais, Rafa Chalub, Leo Bagarolo e Jon Vlogs, confirmaram a presença na cozinha, segundo o site Estadão.

A cantora Luiza Possi será uma das convidadas famosas do MasterChef Brasil 2024 (Reprodução/Instagram)

Além deles, Juju Salimeni, Luiza Possi e Gkay também fazem uma parada na cozinha do MasterChef, que estará de cara nova.

O Estadão também confirmou que a competição gastronômica da Band ganhará um novo cenário e os participantes terão que encarar algumas mudanças na cozinha, no restaurante e no palco dos jurados.

Jurado retorna com força ao MasterChef

O Chef Henrique Fogaça, que deixou o reality gastronômico no ano passado, também volta a julgar os cozinheiros amadores selecionados para enfrentar o temido relógio nesta nova temporada do MasterChef Brasil.

Em 2024, Henrique Fogaça volta ao MasterChef Brasil para avaliar os cozinheiros amadores (Reprodução/Band)

No ano de 2023, sua saída repentina assustou os fãs do programa da Band, mas foi necessária para que o famoso Chef conseguisse lidar com alguns problemas pessoais.

Na época, a Band chamou o Chef Rodrigo Oliveira para substituir Henrique Fogaça, mas ele não foi muito aceito pelos fãs do MasterChef Brasil. Henrique retornou para julgar os pratos nas últimas temporadas do MasterChef Profissionais e MasterChef+.