Lançamentos da Netflix para a terceira semana de maio: ‘Bridgerton 3′ finalmente chega

A Netflix está pronto para conquistar seus assinantes na terceira semana de maio com a adição de uma nova variedade de séries e filmes extremamente interessantes de todos os gêneros e países.

No período de 13 a 19 de maio, a produção principal da plataforma de streaming é sem dúvida a muito aguardada terceira temporada da bem-sucedida série de época ‘Bridgerton’.

No entanto, a história de amor entre Penelope Featherington e Colin Bridgerton não é a única história inédita que chegará à biblioteca da gigante da transmissão nos próximos sete dias.

Também será lançada uma série coreana que manterá todos presos na cadeira, um documentário sobre uma plataforma de encontros controversa, um filme animado para toda a família e muito mais.

Séries e filmes que a Netflix lançará de 13 a 19 de maio de 2024

A seguir, apresentamos primeiro 5 séries e filmes originais que estreiam de 13 a 19 de maio e que você não pode perder. A seguir, você encontrará uma lista com o restante dos projetos que chegam neste período.

Ashley Madison: Sexo, mentiras e escândalos

Os amantes de documentários sobre o mundo dos encontros devem assistir a esta série documental sobre o hackeamento que sofreu o Ashley Madison, um polêmico site para estabelecer relacionamentos extraconjugais.

Sinopse: Quando um site de encontros para pessoas infiéis é hackeado, as informações íntimas de milhões de usuários vêm à tona, arruinando seus casamentos e destruindo suas vidas.

Data de lançamento: 15 de maio

Bridgerton (T3, parte 1)

Nicola Coughlan e Luke Newton protagonizam com uma química arrebatadora a terceira temporada desta série de época, baseada na saga de romances de Julia Quinn, produzida por Shonda Rhimes.

Sinopse: Penelope Featherington desistiu de seu sonho de conquistar Colin Bridgerton depois de ouvir o que ele disse sobre ela na temporada passada. Agora que isso ficou para trás, Penelope decide que é hora de se casar, preferencialmente com alguém que lhe ofereça a independência necessária para continuar sendo lady Whistledown, longe de sua mãe e de suas irmãs.

Data de lançamento: 16 de maio

O poder policial nos EUA

O cineasta Yance Ford dirige e narra este documentário que aprofunda e reflete precisamente sobre o poder que as forças policiais ganharam nos Estados Unidos ao longo das décadas.

Sinopse: Descubra a história nunca antes contada da Polícia dos Estados Unidos neste documentário reflexivo que nos convida a questionar: Quem é mais poderoso? O povo ou a Polícia?

Data de lançamento: 17 de maio

Telma, a unicórnio

O filme animado com as vozes em inglês de Brittany Howard, Will Forte e Jemaine Clement conseguirá emocionar, mas também fazer rir desde os mais pequenos até os mais velhos de todas as famílias.

Sinopse: Uma pônei cantora que sonha em se tornar uma estrela alcança a fama instantânea quando se transforma em um unicórnio brilhante..., mas ser uma celebridade não é tão simples.

Data de lançamento: 17 de maio

O Show 8

Ryu Jun-yeol, Chun Woo-hee e Park Jeong-min são os protagonistas deste drama, criado por Han Jae-rim, que promete manter os espectadores presos no sofá ao longo de seus oito episódios.

Sinopse: Oito pessoas presas em um misterioso prédio de oito andares participam de um jogo tentador, porém perigoso, no qual ganham dinheiro à medida que o tempo passa.

Data de lançamento: 17 de maio

Os restantes títulos que a Netflix receberá em seu catálogo na terceira semana de maio são: