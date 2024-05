Free Fire confirma sucesso além dos games e ganhará uma animação própria

O Free Fire pode ser considerado como um dos grandes destaques e maiores sucessos no mundo dos jogos para celular. O jogo de tiro, produzido pela Garena, ganhou o mundo em 2017 e rapidamente se tornou conhecido e parte da rotina de muitos jogadores. Agora, como parte de um novo projeto, o game ganhará uma versão em animação.

Conforme publicado pelo Jovem Nerd, foi anunciado que o game irá ganhar uma versão em anime, que será desenvolvida por uma produtora japonesa. Ao que tudo indica, a produção está nos estágios iniciais e pouco se sabe sobre a trama, nome ou detalhes mais aprofundados do projeto.

Na publicação, foi confirmado que o projeto da adaptação do jogo para um anime é uma realização feita em parceria entre a Garena, desenvolvedora do jogo, e a Kadokawa, uma grande corporação japonesa que é reconhecida por suas produções audiovisuais. Entre os animes já produzidos pela corporação, destacam-se títulos como No Game No Life e Olhos de Gato, que podem ser assistidos na Netflix.

Jogadores entusiasmados

O Free Fire se tornou um verdadeiro sucesso no mundo dos games apenas pouco tempo depois de seu lançamento. Conhecido como um dos maiores jogos do estilo battle royale, o “freefas”, como é chamado entre os jogadores, se tornou uma grande febre entre os jogadores brasileiros, chegando até mesmo a ser reconhecido como um dos jogos mais populares no país.

Disponível para aparelhos Android e iOS, o jogo também é forte no cenário competitivo dos esports, sendo considerado a base para o surgimento de grandes organizações competitivas do Brasil que se expandiram de forma bem-sucedida para outras modalidades.

Enquanto novidades e outras informações sobre o anime de Free Fire não são divulgadas, os jogadores seguem entusiasmados aguardando por novos detalhes. Até o momento, uma possível data de estreia ainda não foi revelada pelos envolvidos no projeto.