Esta é a história real por trás de ‘A ideia de você’, o filme estrelado por Anne Hathaway que está fazendo sucesso

Se você é fã de filmes românticos, provavelmente já conhece ou assistiu ‘Uma Ideia de você', o filme estrelado por Anne Hathaway e Nicholas Galitzine. Estreou no último 2 de maio e já se tornou um dos lançamentos mais virais da Prime Video devido ao seu elenco e narrativa.

A sinopse oficial garante que gira em torno de Solène, uma mãe solteira de 40 anos, que começa um romance inesperado com o jovem de 24 anos, Hayes Campbell, o vocalista principal do August Moon, a boy band mais famosa do planeta.

Cena do filme 'Uma ideia de você' | (Alisha Wetherill/Cortesía de Prime Video)

No entanto, por mais absurdo que pareça, a ideia de você realmente é inspirada em uma história real que motivou a criação do livro e do filme posteriormente.

De acordo com o Milenio, Hayes Campbell seria na verdade ninguém menos do que Harry Styles. Em 2011, o jovem começou a namorar a apresentadora Caroline Flack, com quem também havia uma diferença de idade bastante significativa.

Exatamente, 15 anos, mas o mais polêmico é que teria começado quando ele ainda era menor de idade. Os rumores apontam que na época em que se apaixonaram, Styles tinha 17 anos e ela, 32.

Segundo a autora do romance publicado em 2017 que serviu de guia, Robinne Lee, o personagem masculino principal é uma mistura de Harry Styles, além de muitos outros personagens, como o Príncipe Harry, alguns ex-namorados, seu marido e Eddie Redmayne, entre outros, porque começou como uma fanfic.

Ou seja, uma ficção criada por fãs e para fãs, que tem uma pessoa famosa como ponto de partida. "Este nunca deveria ter sido um livro sobre Harry Styles, deveria ser uma história sobre uma mulher chegando aos 40 anos e reivindicando sua sexualidade e se redescobrindo", disse a mesma fonte.

Caroline Flack era um dos rostos mais reconhecidos da televisão no Reino Unido, onde apresentou projetos de sucesso como X Factor ou Britain’s got more talent. Sua relação com o cantor veio à tona quando Styles foi fotografado saindo de sua casa.

Isso fez com que fosse criticada e rotulada pelo público como ‘pedófila’ e ‘pervertida’, chegando até a receber ameaças, o que acabou levando ao fim do romance. Em 2020, foi divulgado seu trágico suicídio devido a uma crise emocional.