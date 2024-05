Esta comédia romântica é o filme mais assistido agora na Netflix tem boas críticas

Assim como todas as terças-feiras, Netflix publicou em 7 de maio passado as listas semanais dos dez filmes e programas mais assistidos em sua plataforma globalmente de 29 de abril a 5 de maio de 2024.

No campo dos filmes, títulos muito diferentes entre si conseguiram entrar no top 10, mas o que ficou em primeiro lugar durante esta semana foi uma encantadora comédia romântica.

Qual é o filme mais visto na Netflix atualmente?

Trata-se de ‘Lua de Mel Inusitada’, um longa-metragem kuwaitiano estrelado por Nour Al Ghandour e Mahmoud Boushahri que chegou ao catálogo da Netflix em todo o mundo na última segunda-feira, 29 de abril de 2024.

Com 14 milhões de visualizações em sua semana de estreia, o enredo alcançou a primeira posição no ranking de filmes de língua não inglesa mais reproduzidos na plataforma em todo o mundo.

Lua de Mel Inusitada Netflix (Netflix © 2024)

No entanto, isso não é tudo. Graças aos números alcançados, a comédia romântica também se tornou o filme mais assistido em geral no serviço em todo o mundo.

Ao longo de sua exibição, o filme com mais de 23.400.000 horas vistas narra a jornada de amor e risos que Noor e Hamad têm desde que embarcam em uma lua de mel cheia de surpresas e motivos ocultos.

Lua de Mel Inusitada Netflix (Netflix © 2024)

Enquanto têm mal-entendidos engraçados e revelações, os recém-casados descobrem que não poderiam ser mais diferentes um do outro, mas será verdade que os opostos realmente se atraem?

De acordo com a Netflix, o filme "explora as complexidades do amor, identidades equivocadas e o poder das segundas chances", o que no final resulta em "(...) resultados imprevisíveis".

Lua de Mel Inusitada Netflix (Netflix © 2024)

‘Lua de Mel Inusitada’ é produzida pela Eagle Films, escrita por Eiad Saleh e dirigida por Elie El Semaan. Os atores Faisal Almezel, Ascia, Mahdi Barwiz e Amal Mohammed também fazem parte do elenco.

O que a crítica disse sobre ‘Lua de Mel Inusitada’?

Lua sem mel não apenas foi um sucesso na plataforma, mas também entre os cinéfilos especialistas. William Mullally, do The National (EAU), deu-lhe três estrelas de cinco como classificação final.

“Em ‘Lua de Mel Inusitada’, as atuações são comprometidas, o estilo agradável e o diálogo um pouco animado”, opinou em sua resenha. Enquanto isso, Lori Meek da Ready Steady Cut deu a mesma pontuação.

“‘Lua de Mel Inusitada’ é o tipo de filme que deve ser abordado com a mente aberta. É encantador, bem interpretado e conta com paisagens impressionantes. Mas também é formulista ao nos apresentar a versão kuwaitiana do clichê de inimigos que se tornam amantes”, concluiu.