Entenda o processo de feminização facial feito por Maya Massafera

Na última semana a influenciadora Maya Massafera chocou a internet ao revelar seu novo visual. Em uma série de imagens publicadas em seu perfil no Instagram, Maya mostrou o resultado da transição de gênero, que incluiu uma série de procedimentos de feminização facial. Conforme publicado pelo O Globo, além de realizar cirurgias e procedimentos não cirúrgicos de feminização facial, Maya também colocou implantes de silicone e fez o procedimento de feminização da voz.

A cirurgia de feminização facial é um grupo de procedimentos cirúrgicos que surgiu no ano 80 e que teve origem na junção da cirurgia plástica com a craniofacial. Estes procedimentos buscam modificar características masculinas da face para suavizar os traços e deixá-los mais femininos. Apesar de ter um objetivo claro, cada pessoa passa por processos específicos que podem envolver diversas intervenções em centro cirúrgico para alcançar o resultado desejado.

Com isso, os valores também são variáveis e alternam entre R$40 e R$70 mil a depender do tipo de procedimento realizado e da quantidade de procedimentos envolvidos no processo em questão. Além das cirurgias, intervenções clínicas menos invasivas também são parte da feminização facial, envolvendo a aplicação de Botox e bioestimuladores de colágeno.

“Prazer, Maya”

Recentemente a influenciadora Maya Massafera revelou em seu Instagram o seu novo visual. Maya passou pelo processo de transição de gênero e realizou diversos procedimentos de feminização, mostrando o resultado por meio de uma série de ensaios fotográficos publicados em suas redes sociais.

Após divulgar as imagens, a influenciadora recebeu diversos comentários de seguidores famosos e anônimos que elogiaram sua nova aparência e enviaram mensagens de apoio e encorajamento.

Entre os famosos que deixaram mensagens para Maya, a cantora Lexa foi uma das primeiras a elogiar o novo visual, seguida de perto pela influenciadora trans Mandy Candy, que deixou um carinhoso recado: “Belíssima demais! Bem-vinda minha irmã”.