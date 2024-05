Dakota Johnson e Pedro Pascal vivem um momento romântico em Nova York

Dakota Johnson continua cativando as audiências enquanto filma seu último projeto, “Materialists”, nas vibrantes ruas da cidade de Nova Iorque. A atriz, de 34 anos, foi recentemente fotografada compartilhando um momento íntimo com seu colega de elenco Pedro Pascal, de 49 anos, aumentando a expectativa em torno do próximo filme.

Dirigido por Celine Song, cujos créditos incluem "Vidas Passadas", "Materialists" promete ser uma encantadora comédia romântica. A trama gira em torno de uma casamenteira da cidade de Nova York envolvida em um triângulo amoroso entre um recém-chegado rico e um antigo amor. A química na tela entre Johnson e Pascal sugere as faíscas que os espectadores podem esperar nesta narrativa tentadora.

Como é que Dakota Johnson e Pedro Pascal estavam vestidos?

Na cena capturada, Johnson irradiava um estilo urbano chique, vestindo um sobretudo de couro preto sobre uma camiseta branca, combinado com jeans de cintura alta desgastados. Seu visual foi complementado com mocassins de couro preto adornados com detalhes dourados e um colar de gargantilha prateado, refletindo o estilo de moda de seu personagem, elegante mas sem esforço.

Pascal, igualmente elegante, usava um blazer bege sobre uma camisa social, complementado com jeans escuros e sapatos de couro preto. O contraste entre os trajes de seus personagens adiciona profundidade à dinâmica na tela, preparando o cenário para uma história de amor convincente.

A visão de Johnson saindo de um táxi amarelo, bagagem na mão, adiciona uma camada intrigante à narrativa do filme. Vestindo uma impecável camisa social branca por dentro de jeans de cintura alta, ela irradiava um senso de sofisticação prática, personificando a mulher moderna que navega pelo amor e pela vida na agitada paisagem urbana.

“Materialists” marca o retorno de Johnson ao gênero da comédia romântica, após suas memoráveis atuações em “Como Ser Solteira” (2016) e “Cha Cha Real Smooth” (2022). Sua transição suave para papéis diversos mostra sua versatilidade como atriz, consolidando seu status como uma figura querida no mundo das comédias românticas.