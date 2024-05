Christian Chávez ignorou a mensagem que Anahí lhe enviou no Twitter? Ele parou de segui-la?

A mensagem de parabéns que Anahí enviou ao seu ex-empresário Guillermo Rosas continua gerando polêmica. A cantora decidiu parabenizá-lo através de seus stories no Instagram com uma mensagem que dizia “No meu livro de vida não há espaço para o rancor”.

ANÚNCIO

Esta mensagem não foi bem recebida pelos seguidores do RBD, que imediatamente fizeram saber a Anahí que o que ela fez foi um ato desleal para com o resto do grupo, que está tendo dificuldades para receber o pagamento dos concertos que realizaram no México, Colômbia e Brasil.

Foi o jornalista de entretenimento Gustavo Adolfo Infante quem afirmou em seu programa de televisão que Christian Chávez havia traído Anahí depois dela tê-lo apoiado como a um filho.

Recomendado:

No entanto, o motorista nunca explicou a que se referia com sua forte acusação. Embora Anahí e seu marido Manuel Velasco mantenham um relacionamento próximo com o jornalista, a cantora usou sua conta do X (anteriormente Twitter) para desmentir, assegurando que não existem diferenças entre ela e Christian, como afirma o comunicador.

"@christiancha e eu sempre tivemos apenas amor um pelo outro. E isso não vai mudar nesta vida. Por favor, não criemos mais histórias onde não existem", pede a cantora ao titular de "De primeira mão".

Aqui vamos, @christiancha e eu sempre tivemos apenas amor um pelo outro.

E isso nesta vida não vai mudar.

Por favor, não criemos mais histórias onde não existem.

🫶 — Anahi (@Anahi) 8 de maio de 2024

RBD não apoia isso

Embora o tweet de Anahí buscasse demonstrar que não há ressentimentos entre ela e sua colega, a mensagem em que marcou Christian e que foi publicada há 4 dias não recebeu resposta de seu colega, muito menos um "like" ou "retweet".

A publicação simplesmente foi ignorada por Chávez, assim como pelo resto dos membros do RBD, que não replicaram de forma alguma a mensagem de sua colega.

A situação se torna mais hostil se considerarmos que Dulce María (também integrante do grupo) publicou uma mensagem no mesmo dia que Anahí (7 de maio) para saudar seus seguidores, que foi correspondida por Cristian com um “like”, sendo a última publicação à qual o artista reagiu.

Olá meus Guerreiros! Sinto muito a falta de vocês 🥹 sempre os leio e vocês fazem parte de mim... o que acham de me mandarem uma foto onde estamos juntos para lembrar ou conhecer vocês melhor!! E me digam de onde são 😍🤗❤️ — Dulce Maria (@DulceMaria) 7 de maio de 2024

Embora essas provas confirmassem que há uma ruptura iminente entre eles, até o momento Cristian ainda segue Anahí nas redes sociais, assim como o resto de seus colegas. No Publimetro, informaremos se isso mudar nos próximos dias.