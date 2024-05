Assim é a vida de Kendall Jenner por ser a única do clã Kardashian que não tem filhos

O clã Kardashian-Jenner tornou-se um dos mais reconhecidos atualmente, e algo que se destaca é que todas as suas integrantes, exceto Kendall Jenner, já são mães, portanto, aqui contamos como é a vida da modelo.

Deve-se notar que a empresária também teve vários romances muito conhecidos, incluindo o relacionamento que teve com Bad Bunny; no entanto, ela não quis dar o próximo passo e se tornar mãe.

A vida de Kendall Jenner sem filhos

Numa recente entrevista com a 'Vogue', a modelo decidiu ser sincera e abrir seu coração, sobre sua situação atual e o motivo pelo qual ainda não quis se tornar mãe.

Kendall contou como se sente por ser a única de suas irmãs sem filhos. "Existem dias em que olho o que elas têm e penso: 'Isso é realmente especial'. Gosto de estar um pouco afastada, mas provavelmente um dia vou encontrar meu caminho", expressou.

"Sinto que ainda sou muito jovem, estou desfrutando da minha liberdade sem filhos," acrescentou. Jenner assegurou que se sente bem por ter a independência suficiente para continuar desfrutando de vários momentos, seja sozinha ou acompanhada, sem preocupações.

É importante notar que a modelo costuma ter uma vida cheia de luxos, viajando pelo mundo todo e participando dos eventos mais importantes.

Kris Jenner

A matriarca do clã Kardashian-Jenner é mãe de seis filhos. Do seu casamento com Robert Kardashian, ela tem quatro filhos: Kourtney, Kim, Khloé e Rob Kardashian. Posteriormente, com seu ex-marido Caitlyn Jenner (anteriormente conhecido como Bruce Jenner), ela teve duas filhas: Kendall e Kylie Jenner.

Kourtney Kardashian

Tem quatro filhos, os três primeiros são Mason, Penelope e Reign Disick, fruto de seu relacionamento com Scott Disick. Enquanto o mais novo é Rocky Thirtheen Barker, do casamento que ela tem atualmente com Travis Barker.

Kim Kardashian

A famosa empresária e estrela de reality tem quatro filhos com seu marido Kanye West: North, Saint, Chicago e Psalm West.

Khloé Kardashian

Ela tem uma filha chamada True Thompson, fruto de seu relacionamento com o jogador de basquete Tristan Thompson.

Kylie Jenner

A empresária tem dois filhos, Stormi Webster e Wolf, fruto de seu relacionamento com Travis Scott.