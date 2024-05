Alma Gêmea: Raul dá golpe em Olívia nos próximos capítulos da novela

Em Alma Gêmea, Raul (Luigi Baricelli) dá golpe em esposa para ficar com Dalila (Bruna Di Tullio) são amantes em Alma Gêmea (Fernanda Machado)

Nos próximos capítulos de Alma Gêmea, a ambição de Raul (Luigi Baricelli) não diminui e ele dá um golpe cruel em Olívia (Drica Moraes). Antes disso, ele continua seus encontros com Dalila (Fernanda Machado), que assume que pretende viver com ele para sempre.

Com isso, Raul afirma para Dalila que em breve os dois vão morar juntos, mas isso só pode acontecer depois que Olívia decidir assinar os papéis do divórcio.

Será neste momento que o golpe será dado. Aproveitando que Olívia é cega para todas as más atitudes de Raul, mesmo sendo alertada por Mirella (Cecília Dassi), ele faz com que a mulher assine os papéis sem saber que são os do divórcio.

Raul (Luigi Baricelli) e Madalena (Bruna Di Tullio) são amantes em Alma Gêmea (Márcio de Souza/Globo)

Antes disso, a melhor amiga de Olívia avisa que ela está sendo traída pelo marido, mas a personagem de Drica Moraes em Alma Gêmea não acredita.

Em outro momento de Alma Gêmea, a protagonista Serena (Priscila Fantin) começa a ser alvo das armações de Cristina (Flávia Alessandra), que consegue mandá-la para fora da mansão de Rafael (Eduardo Moscovis).

Namoro às escondidas em Alma Gêmea

Para piorar a situação, um namoro secreto será revelado nos próximos capítulos da novela. Em breve, Felipe (Sidney Sampaio) e Mirella são descobertos por Raul, que manda o filho de Rafael se afastar dela.

Mas, os namorados continuam os encontros até que o protagonista da novela intercede e convence Raul que não há nenhum problema no relacionamento dos dois.

Em Alma Gêmea, Felipe (Sidney Sampaio) e Mirella (Cecília Dassi) namoram (Renato Rocha Miranda/Globo)

Exibida em 2005, Alma Gêmea retorna ao Vale a Pena Ver de Novo, nas tardes da Globo. O elenco da novela conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.

*As informações sobre os capítulos da novela podem mudar por causa da edição da Globo.