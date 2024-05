A relação entre Kate e seu cunhado, o príncipe Harry, está completamente quebrada

Um especialista na família real britânica lançou novas informações sobre a relação entre o príncipe Harry e sua cunhada, Kate Middleton. O duque de Sussex teve uma breve visita a Londres para o aniversário dos Jogos Invictus e não pôde se encontrar com nenhum membro da família real.

A visita de Harry ao solo inglês trouxe a esperança de uma reconciliação entre os filhos da falecida princesa Diana e o atual rei Charles III, mas essas esperanças se dissiparam depois que foi relatado que Harry não se encontraria nem com seu pai nem com William, e muito menos com Kate, que continua seu tratamento para seu diagnóstico de câncer.

O que disse o especialista em realeza sobre o relacionamento de Harry e sua cunhada, Kate?

Um antigo mordomo, Grant Harrold, apontou que um encontro entre as duas casas reais não está nos planos num futuro próximo. “Eu sempre pensei que haveria a possibilidade de uma reconciliação, mas à medida que o tempo passa e ouvimos e vemos mais coisas, acredito que um encontro entre eles não é provável”, disse Harrold ao The Post.

O mordomo trabalhou com o rei Charles III quando ele era príncipe de Gales e disse que sempre pensou que “Kate seria a que quebraria o gelo, porque ela sempre teve um bom relacionamento com Harry”.

Mas as coisas parecem ter mudado. Primeiramente, na semana passada foi relatado que William não tinha interesse em se encontrar com seu irmão mais novo e, até mesmo, o autor de realeza, Christopher Andersen, afirmou que William disse que não permitirá que Harry se aproxime de sua esposa doente.

A briga entre os dois filhos de Charles III começou em 2020, após os duques de Sussex, Harry e Meghan Markle, tomarem a decisão de renunciar aos títulos e deveres da Coroa britânica.