A ordem em que você deve assistir aos filmes do ‘Planeta dos Macacos’: do clássico original até o novo filme

“O ‘Reino do Planeta dos Macacos’ está prestes a estrear em todos os cinemas do mundo e continua a história da bem-sucedida trilogia de filmes que culminou em 2017.

A trama deste novo filme terá lugar centenas de anos após os eventos apresentados em ‘Planeta dos Macacos: A Guerra’, o que poderia ser considerado um reboot do filme original lançado em 1968.

No entanto, o diretor de ‘Planeta dos Macacos: A Guerra’, Wes Ball, afirmou à agência de notícias Reuters que este filme não será uma quarta parte da trilogia que revelou como o mundo de ‘Planeta dos Macacos’ se formou, mas sim algo próprio que buscará honrar toda a franquia.

Existem nove filmes sobre ‘O Planeta dos Macacos’, dez se contarmos ‘O Planeta dos Macacos: A Guerra’, então você pode assisti-los em ordem cronológica ou de acordo com sua data de lançamento.

Recomendamos que vejas a franquia de acordo com a data de lançamento, pois a qualidade dos efeitos é obviamente melhor naquelas que foram lançadas em anos mais recentes.

Você pode começar com ‘O Planeta dos Macacos’ (1968) e continuar com ‘De Volta ao Planeta dos Macacos’ (1970); ‘Fuga do Planeta dos Macacos’ (1971); ‘A Revolta dos Macacos’ (1972); ‘A Conquista do Planeta dos Macacos’ (1973).

Em 2001, Tim Burton apresentou um remake de ‘O Planeta dos Macacos’, que não teve sequências. E uma década depois, uma nova trilogia foi lançada, que acabou sendo prequelas dos filmes originais.

Portanto, se quiser vê-los em ordem cronológica, estes seriam os primeiros que deve assistir: ‘O Planeta dos Macacos: a Origem’ (2011); ‘O Planeta dos Macacos: A Confrontação’ (2014); e ‘O Planeta dos Macacos: A Guerra’ (2017). Na verdade, para assistir ao novo filme, só precisaria ver estes três, embora o diretor tenha prometido que estaria cheio de ‘easter eggs’ do filme de 1968.