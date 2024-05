A melhor amiga de Taylor Swift insinuou que Travis Kelce tem problemas com a bebida “Ele está sempre bêbado”

A relação entre Taylor Swift e Travis Kelce tem estado no centro das atenções desde o início. No entanto, recentemente surgiu uma polêmica em torno de Kelce depois que Jana Kramer, uma amiga próxima de Swift, insinuou que o jogador da NFL tem problemas com álcool.

Durante um episódio de seu podcast, Kramer declarou que Kelce "sempre está bêbado", causando alvoroço tanto no mundo esportivo quanto no da música. A história de amor entre Kelce e Swift começou a ressoar publicamente em 2023, quando o jogador compareceu a um dos shows de Swift em Kansas City. Desde então, o relacionamento deles se tornou inseparável, com cada aparição pública capturando a atenção de milhões.

Segundo Jana Kramer Travis Kelce é alcoólatra

No meio desta onda de interesse, Kramer surpreendeu o público com seus comentários sobre Kelce. Ele afirmou que o vê bebendo mais ultimamente e o descreveu como "sempre bêbado". Além disso, sugeriu que Kelce poderia ser uma má influência para Swift devido aos seus hábitos. No entanto, a resposta dos representantes do jogador foi contundente.

Os representantes de Kelce negaram as acusações e afirmaram que Kelce nem sequer conhecia Kramer antes dela falar sobre ele em seu podcast. Kelce também expressou acreditar que a atriz está buscando publicidade para o seu programa, dada a sua história de mencionar outras celebridades para gerar controvérsia.

Apesar desses rumores, Kelce está se preparando para estrear como ator na próxima série "Grotesquerie" do diretor Ryan Murphy. Enquanto isso, Swift está pronta para embarcar na etapa europeia de sua turnê "The Eras Tour", começando em maio na Itália.

Travis Kelce e Taylor Swift podem estar consumindo muito álcool?

Esta situação colocou Swift no "olho do furacão", como Kramer sugeriu que a cantora poderia estar aumentando seu consumo de álcool devido à influência de Kelce. No entanto, a equipe de Kelce respondeu que tais afirmações são exageradas.

Além disso, afirmam que as ações do jogador estão sob constante escrutínio devido ao seu perfil público. Num ambiente onde cada palavra ou ação do casal é observada com lupa, tanto Swift quanto Kelce continuam com suas carreiras bem-sucedidas enquanto lidam com a pressão da fama e críticas constantes.