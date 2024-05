Princesa Leonor deixa responsabilidades para o rei Felipe

Essa ilusão, por vezes delirante, de que todas as coisas mudam quando se atinge a maioridade, tem muito de verdade no caso da princesa Leonor. Nunca mais desfrutará da relativa serenidade que tinha quando era criança, apesar de sua condição de realeza. Essa mesma condição que, ao ultrapassar a linha dos 18 anos, significou carregar o peso de uma longa lista de responsabilidades. Estará ela preparada para ser rainha algum dia?

A princesa Leonor deixou de lado algumas responsabilidades reais

É muito provável que ainda faltem muitos anos para ver a atual princesa de Astúrias ascender ao trono espanhol. Seu pai só conseguiu em 2014, quando Juan Carlos I anunciou sua abdicação. De qualquer forma, seu caminho para a coroa já começou. Por isso, há algum tempo, ela já começou a assumir mais e mais compromissos. Infelizmente, a herdeira do trono espanhol voltou a faltar a uma de suas mais recentes obrigações, à qual Felipe enfrenta sozinho.

Princesa Leonor Princesa da Espanha (Instagram: @princesaleonorhd)

Não se trata de vontade própria, mas de cumprir com outra obrigação que se sobrepõe à atual. Desde agosto de 2023, Leonor está focada em seu primeiro grande desafio, que envolve seu papel de futura soberana. Trata-se de sua formação militar, de sua primeira etapa, pois neste primeiro curso ela está se formando no Exército de Terra, na Academia Militar General de Zaragoza.

O rei Felipe VI cumprirá a obrigação de Leonor: a princesa continua focada em sua formação militar

Nos últimos meses, a capital de Aragão tornou-se a sua nova casa até o final do ano letivo, e por isso, nem sempre é possível cumprir com os seus deveres reais. Por isso, Felipe VI está sozinho e teve que comparecer sozinho a um evento programado.

A agenda oficial do monarca está atendendo a uma jornada de “atividades de Sua Majestade o Rei em Santander, por ocasião da proclamação do Prêmio Princesa de Girona de Investigação 2024, na quarta etapa do Tour do Talento”. Trata-se de uma iniciativa organizada pela Fundação Princesa de Girona, da qual Leonor é presidente de honra. No entanto, a situação da filha dos reis não lhe permitirá estar presente desta vez.