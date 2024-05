O clube milionário que quer juntar Lionel Messi e Cristiano Ronaldo

O sonho de muitos fãs de futebol é ver Lionel Messi e Cristiano Ronaldo juntos em uma única equipe, pois são dois dos melhores jogadores de futebol da história.

No entanto, o caminho dos dois sempre esteve separado, já que um fez parte do FC Barcelona, enquanto o outro teve uma passagem pelo time do Real Madrid.

O Inter de Miami poderia juntar Messi e Cristiano

Mas esse sonho poderia se tornar realidade, depois que surgiram vários rumores de que CR7 poderia aterrissar na MLS, para se juntar ao Inter de Miami, clube onde atualmente joga o astro argentino.

Vários meios de comunicação da Arábia Saudita, onde CR7 joga, espalharam o rumor de que o português está negociando com a equipe americana.

Esta transação seria liderada por Jorge Mas e David Beckham, que são os principais responsáveis pelo Inter de Miami.

No passado, uma série de rumores também colocaram Cristiano no Paris Saint-Germain, exatamente no momento em que Messi foi contratado pelo clube da Ligue 1.

O avançado faz parte de um clube árabe atualmente

Mas as negociações não avançaram e os fãs perderam a oportunidade de ver essa dupla em ação no campo.

A realidade é que a contratação pelo Inter de Miami parece complicada, pois Ronaldo é um jogador de 39 anos que está mais focado em encerrar sua carreira da melhor forma possível do que em se tornar jogador de outro clube.

Na Saudi Pro League, o atacante acumula 32 gols em 27 jogos, mantendo sua marca de gols alta, apesar de ser um dos jogadores mais experientes do campeonato.