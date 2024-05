Netflix: filme comovente baseado em uma história real de sequestro

A plataforma Netflix adicionou à sua lista uma história real comovente que já está no topo das mais assistidas. Trata-se de “O Quarto” (The Room), um filme de 2015 estrelado por Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen, William H. Macy e Sean Bridgers.

"A Sala" é uma produção britânica-estadunidense-canadense-irlandesa de suspense, pela qual Brie Larson ganhou um Oscar e um Globo de Ouro por seu trabalho neste aclamado drama. É dirigido por Lenny Abrahamson e é baseado no romance de mesmo nome de Emma Donoghue.

O terror de uma mãe sequestrada

O filme possui uma trama de suspense e terror que te manterá preso até o final. A história gira em torno de Jack, uma criança de cinco anos, que vive desde que nasceu em um quarto junto com sua mãe, que está lá há sete anos, sequestrada pelo velho Nick. Mas tudo mudará muito em breve.

De acordo com a escritora Emma Donoghue, a história retratada tanto em seu romance quanto no filme não é real, no entanto, foi inspirada no Caso Fritzl, “O monstro da Áustria”, que veio à tona em 2008.

Uma jovem sequestrada, estuprada e mantida em um quarto dá à luz a um filho. Cinco anos depois, no aniversário de seu filho, é hora de planejar a fuga,” destaca a sinopse do filme disponível na Netflix.

"O monstro da Áustria"

É importante lembrar que em 1984, Josef Fritzl sequestrou, estuprou e torturou sua filha Elisabeth Fritzl - na época com 18 anos - e a manteve no porão de sua casa; ela teve sete filhos como resultado das repetidas violações.

A história que parece saída de um livro de terror ocorreu na Áustria, e foi quando uma das filhas de Fritzl ficou gravemente doente e teve que ser enviada ao hospital de Amstetten, onde os médicos perceberam uma nota que Kerstin Fritzl carregava no bolso, na qual Elisabeth pedia ajuda.

A polícia foi alertada, mobilizou-se e encontrou o local no porão da mesma casa em que o arquiteto vivia com sua esposa e o restante de sua família. Além disso, para conseguir entrar no local onde ela estava sequestrada e sob efeito de drogas, era necessário passar por uma porta com um código que apenas Josef conhecia.