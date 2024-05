Keanu Reeves parte corações ao confessar que ‘está casado’ há quase 30 anos com esta famosa atriz

Keanu Reeves é sem dúvida uma das figuras mais proeminentes em Hollywood, com seu carisma inegável, seu talento versátil e seu magnetismo, além de ser um filantropo e altruísta. Desde seus papéis icônicos em filmes de ação até seus gestos de bondade e humildade fora das telas, Reeves personifica o charme e a autenticidade.

O ator sempre foi muito discreto em relação à sua vida privada, no entanto, nos últimos anos tornou-se de conhecimento público que ele mantém um relacionamento com a artista Alexandra Grant. Ou pelo menos era isso que se pensava até agora, quando o ator confessou que está ‘casado’ há quase 30 anos com uma atriz famosa.

Reeves tem as histórias mais loucas para contar e esta não é uma exceção, pois embora, de fato, sua atual parceira seja Grant, ele confessou que já esteve "acidentalmente" casado com ninguém menos que Winona Ryder.

Foi assim que Keanu Reeves acabou casado com uma das estrelas mais famosas

Keanu Reeves e Winona Ryder se conheceram pela primeira vez na década de 1980, quando ambos eram jovens atores em ascensão em Hollywood. Ao longo dos anos, sua amizade floresceu, alimentada por uma profunda admiração mútua por suas habilidades artísticas e uma conexão pessoal genuína. Embora não se saiba com certeza quando essa amizade foi forjada, sua proximidade se tornou evidente nos anos 90, quando colaboraram em vários filmes que se tornaram clássicos do cinema.

Uma das colaborações mais destacadas entre Reeves e Ryder foi no icônico filme ‘Drácula de Bram Stoker’ de 1992, dirigido por Francis Ford Coppola. Neste filme, Reeves interpretou Jonathan Harker, enquanto Ryder deu vida a Mina Murray, sua noiva. Embora o filme tenha recebido críticas mistas em seu lançamento, a química entre os dois atores na tela foi inegável, o que contribuiu para o sucesso do filme e deixou uma impressão duradoura nos espectadores.

Segundo Reeves, no filme dirigido pelo renomado Francis Ford Coppola, o casal deveria se casar em uma cena, mas acabou sendo mais real do que imaginavam.

Os rumores apontaram que um padre ortodoxo romeno na Romênia, onde o filme estava sendo filmado, os casou de verdade. Diz-se que Coppola, o diretor do filme, incluiu uma autêntica cerimônia de casamento ortodoxo no filme.

"Realizamos uma filmagem completa de uma cerimônia de casamento com sacerdotes reais", disse o ator à Esquire. Embora mais tarde tenha sido confirmado que a cerimônia no filme não tinha validade legal e que Reeves e Ryder não estavam legalmente casados na vida real, ambos sustentam a história de que ainda são marido e mulher. "Winona diz que sim. Coppola diz que somos. Então, suponho que estamos casados aos olhos de Deus", acrescentou.

Ryder também falou sobre esse evento quando eles voltaram a filmar juntos em 2018, no filme chamado ‘Destination Wedding’. Ela disse à Entertainment Weekly: “Na verdade, nós nos casamos em Drácula. Não, eu juro por Deus, acho que estamos casados na vida real. Naquela cena, Francis usou um verdadeiro padre romeno.”