Filha de Bruce Willis dá nova atualização sobre a saúde do ator

O reconhecido ator Bruce Willis continua em sua batalha contra a demência frontotemporal, e enquanto isso, sua família continua dando atualizações sobre sua saúde, reiterando que o fazem para ajudar a conscientizar sobre essa terrível doença e o cuidado que merecem aqueles que a sofrem, cercados por seus entes queridos.

Rumer Willis, filha de Bruce com Demi Moore, deu um recente relatório sobre a saúde do ator, de 69 anos, que se aposentou em 2022 devido à sua condição, que inicialmente foi confundida com afasia.

O The Mirror publicou que a filha do artista falou sobre seu estado em uma entrevista para a Fox News. A mulher, de 35 anos, descreveu a situação de seu pai como positiva e agradeceu o apoio dos fãs.

"Ele está ótimo, está bem... Através desta experiência, o que tem sido incrível é que meu pai é tão amado, e isso tem sido muito evidente na transparência com a qual temos compartilhado", disse Rumer em uma entrevista concedida por ocasião de seu filme 'My Divorce Party'.”

Família de Bruce Willis e sua experiência

Ele expressou que, como parentes, eles continuam falando sobre demência e sobre seu pai porque esperam ajudar com sua experiência aqueles que estão passando pela mesma situação.

"Acredito que se houver alguma maneira de compartilhar nossa experiência traz esperança, qualquer coisa que surja como família, isso pode ter um efeito e trazer algum tipo de esperança, conforto para alguém que está passando por isso, então para mim, isso é... tudo", disse a atriz.

O The Mirror também compartilhou as declarações que a filha de Bruce Willis deu ao Extra, afirmando que recentemente teve que ir vê-lo com sua filha pequena e que "ele está se saindo muito bem".

“Como família, especialmente minhas irmãs e eu, estamos muito agradecidos pelo amor que ele recebe... Acredito que é um grande reflexo de quem ele é”, referiu.