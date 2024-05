Exigência de Sofia Vergara para quem for sua nora

A atriz falou sobre a maternidade e seu desejo de ver seu filho com família

Sofía Vergara é uma das atrizes latinas mais queridas do mundo do entretenimento, conquistando o carinho dos espectadores com uma carreira de mais de 30 anos, na qual demonstrou talento, carisma e, acima de tudo, beleza.

ANÚNCIO

Aos 51 anos, a colombiana continua roubando corações com cada uma de suas aparições na tela e nas redes sociais, onde encanta com seu inegável atrativo físico. Após o sucesso de sua última série ‘Griselda’, a famosa tem estado na boca de todos, mas também por seu comentado divórcio com Joe Manganiello.

Vergara não hesitou em revelar as razões que a levaram a terminar seu casamento, garantindo que seu ex-marido queria ser pai, enquanto ela não queria voltar à maternidade por causa de sua idade. Sofía preferiu deixar essa fase para seu filho, Manolo González-Ripoll Vergara, pois deseja se tornar avó.

Recomendado:

A condição de Sofia Vergara para quem se tornar sua nora

Sofía Vergara tornou-se mãe quando tinha apenas 18 anos, então seu filho já é um homem feito e direito de 30 anos e sua mãe deseja vê-lo se tornar pai.

Isso foi revelado em uma de suas últimas entrevistas, onde ela afirmou que está pronta para se tornar uma vovó divertida.

"Seria uma avó divertida. Adoraria ter netos", disse.

Da mesma forma, a famosa enfatizou que não quer que seu filho se apresse em ter filhos ou se casar com alguém que não seja o parceiro ideal para ele, mencionando as qualidades que a mulher com quem seu primogênito se casar deve possuir.

"Não quero uma nora louca. Quero alguém que seja amável, inteligente e que o ame de verdade", destacou.

Apesar de alguns comentários negativos que recebeu, muitos têm aplaudido a forma como a artista criou seu filho apesar de ter enfrentado a maternidade em uma idade jovem, uma fase que ela admitiu ter sido desafiadora, mas que agora ela desfruta mais do que nunca.

"É ótimo que eu tenha tido ele jovem porque agora eu tenho 52 anos e ele 32. Somos praticamente contemporâneos. Às vezes eu desejo ser mais velha porque teria sido mais madura, mais preparada para ser mãe, mas isso foi o que eu obtive e o que aconteceu. Mas é divertido porque eu cresci junto com meu filho", expressou.

Sobre o seu filho, sabe-se que nasceu em 16 de setembro de 1991 em Barranquilla, Colômbia, e se formou em Direção e Produção de Cinema pela Universidade Emerson de Nova York em 2015.