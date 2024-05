Estas foram as melhores séries de suspense na Netflix de janeiro a abril que você precisa assistir

As séries de suspense na Netflix ganharam popularidade devido à sua habilidade de manter os espectadores à beira de seus assentos, cativando-os com enredos intrigantes e reviravoltas inesperadas.

Estas oferecem uma dose de emoção e adrenalina através da exploração de temas escuros e complexos, com personagens intrigantes e situações que desafiam a realidade.

De janeiro a abril, a Netflix ofereceu em seu catálogo as séries de suspense mais impactantes e se ainda não as assistiu e está procurando algo que te prenda, aqui estão os melhores títulos.

O Sequestro do Voo 601

Essas produções são baseadas em casos reais Netflix (Netflix)

Durante um voo transatlântico, os passageiros e a tripulação enfrentam uma situação terrível quando sequestradores armados assumem o controle da aeronave. Enquanto as negociações estão em andamento, aqueles a bordo devem se unir para formular um plano, testando sua coragem e resistência em uma batalha intensa pela sobrevivência", diz a sinopse deste filme, baseado em eventos reais que superam até mesmo qualquer produção de Hollywood.

O Sinal

The Signal Netflix (Netflix)

Esta mini-série de ficção científica oferece a dose perfeita de suspense desde o primeiro episódio. É uma produção alemã que promete ser algo diferente do que você está acostumado, com a mais alta qualidade. A história gira em torno de Paula (interpretada por Peri Baumeister), uma astronauta da Estação Espacial Internacional em uma missão para um bilionário obcecado em encontrar evidências de vida extraterrestre no universo.

Quando está prestes a regressar à Terra após passar meses na estação espacial, Paula desaparece sem deixar rasto e será seu marido, juntamente com sua filha pequena, que resolverão o mistério para poder encontrá-la.

Ripley

Ripley Netflix (Netflix)

A série de 8 episódios dividiu opiniões, no entanto, se posicionou fortemente no Top 10 da Netflix. Escrita, dirigida e produzida pelo vencedor do Oscar Steve Zaillian ('The Irishman'), a história irá te envolver em uma viagem cheia de suspense ambientada na Itália dos anos 60.

Trata-se de uma adaptação do clássico thriller de Patricia Highsmith, 'O talentoso Sr. Ripley', de 1955. A história foca no vigarista Tom Ripley, um trapaceiro que luta para sobreviver em Nova York. As coisas dão uma reviravolta quando ele é contratado por um rico magnata navaleiro para viajar para a Itália e convencer seu filho desgarrado, Dickie, a voltar para casa e se juntar ao negócio da família.

Parasyte: The Grey

Parasyte: The Grey Netflix / Cho Wonjin (Cho Wonjin/Netflix © 2024)

Esta série de seis episódios tem se mostrado uma excelente opção não apenas para os amantes de anime que procuram uma adaptação fiel e de qualidade em live-action, mas também para aqueles interessados em uma série de terror que foge dos temas típicos de zumbis.

Protagonizado por Jeon So-nee (Our Blooming Youth, When My Love Blooms, Soulmate) como Jeong Su-in e Koo Kyo-hwan (Peninsula, Monstrous) como Seol Kang-woo, a história gira em torno de um homem que se apegou a um organismo parasita e outro que está em busca de sua irmã desaparecida. ‘Parasyte’ inclui debates intensos sobre o ciclo da vida e o lugar da humanidade no mundo.

O problema dos 3 corpos

O problema dos 3 corpos Netflix (Netflix)

Esta tem sido uma série que tem provocado todo tipo de opiniões, mas que vale a pena ver para que possas julgar por ti mesmo. Baseada numa trilogia do romancista chinês Liu Cixin, '3 Bodyu Problem' centra a sua história na China dos anos 60, onde a decisão fatídica de uma jovem "ressoa através do espaço e do tempo até os dias de hoje". É uma produção dos criadores de Game of Thrones, por isso a tensão é garantida.

“A sinopse oficial diz: ‘Quando as leis da natureza desmoronam inexplicavelmente diante de seus olhos, um grupo muito unido de cientistas brilhantes se une a um detetive pouco convencional para enfrentar a maior ameaça na história da humanidade’.”