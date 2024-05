Após ser preso, personagem inédito volta em Renascer para revelar mentira

Bruno Luperi volta com Du (José Duboc), personagem dado como morto no começo da novela Renascer

Após um longo tempo na prisão, Du (José Duboc) volta para Renascer pronto para amedrontar Teca (Lívia Silva) e tentar melhorar a audiência da novela das 21 horas. Em 1993, o personagem era apenas um nome falado pela jovem vivida pela atriz Paloma Duarte.

Malandro, Du descobre que Teca deu uma virada em sua vida e está bem. Neste contexto, ele faz de tudo para arrancar dinheiro da ex-namorada e aproveita a gravidez para convencê-la.

Du (José Duboc) volta ao elenco de Renascer e faz novas ameaças ao bebê de Teca (Lívia Silva) (Reprodução/X)

O personagem de José Duboc em Renascer traz outro problema para Teca. O seu retorno à novela também complica a história sobre o pai do bebê e Teca precisa mentir ainda mais para José Inocêncio (Marcos Palmeira).

A proposta indecente de Du em Renascer

Com uma participação bem maior do que no começo da novela adaptada por Bruno Luperi, Du vai enganar Teca por um tempo, mas fará uma proposta indecente para a jovem grávida.

Durante uma briga, Du ameaça revelar toda a verdade sobre a paternidade do bebê para José Inocêncio. Ele mostra que se importa muito mais com o dinheiro do que com a criança e propõe vender o filho caso ela decida dar continuidade na mentira.

Em Renascer, Du (José Duboc) propõe vender o bebê esperado por Teca(Lívia Silva) (Estevam Avellar/Globo)

A ameaça deixa Teca sem chão e deve dar uma movimentada em Renascer, que segue sendo uma grande preocupação da Globo, que esperava uma audiência ainda maior. Atualmente, a novela das 21 horas alcança uma média de 25 pontos.

Vale lembrar que o último capítulo de Renascer deve ir ao ar em setembro, quando a novela será substituída por Mania de Você, trama escrita por João Emanuel Carneiro.

O elenco de Renascer conta com Marcos Palmeira, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Pedro Neschling, Jackson Antunes, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Almir Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr. e Juan Paiva.

*As informações sobre os capítulos de Renascer podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.