Zendaya escondeu 4 detalhes em seu visual para o MET Gala: nada foi ao acaso

Em 6 de maio foi realizada a gala anual do MET Gala, que teve como anfitriões estrelas proeminentes da indústria como Jennifer Lopez, Bad Bunny, Chris Hemsworth e Zendaya, onde dois deles se destacaram pela escolha de seu visual que muitos aplaudiram como um grande acerto para o tema ‘O Jardim do Tempo’, inspirado no conto homônimo de J.G. Ballard.

Sem dúvida, este será um dos eventos mais lembrados pelo público graças à estreia de duas mulheres que lideraram a música latina, Shakira e Karol G, as colombianas que fizeram sua grande estreia na gala beneficente considerada uma das mais importantes no mundo da moda.

No entanto, entre os favoritos do público já estão a cantora e compositora sul-africana Tyla e, como era de esperar, Zendaya, que optou por um dos looks de sonho mais aplaudidos da MET Gala, parecendo toda uma rainha sombria da floresta.

Zendaya no Met Gala 2024 Getty Images (Getty Images)

O visual de Zendaya no MET Gala 2024

Zendaya fez isso mais uma vez e brilhou nas escadas do MET, mas desta vez como anfitriã, demonstrando por que é um dos ícones da moda mais seguidos pelo público.

Zendaya Maree Stoermer Coleman, mais conhecida como Zendaya, optou por um vestido de sereia digno de um conto de fadas que guardava em si um profundo mistério, como se estivesse adentrando na escuridão de uma floresta com tecidos brilhantes em azul e verde esmeralda, incluindo um decote assimétrico e vários detalhes como beija-flores, uvas, penas e diferentes folhas ao redor de todo o seu traje.

Para o seu look de beleza, a estrela de 'Euphoria' optou por uma maquiagem vermelha, lábios de vinho tinto feitos por Pat McGrath e unhas da mesma tonalidade, adicionando um toque de mistério e profundidade com um acessório de Philip Treacy, complementando seu visual digno de uma espécie de vilã da floresta. Além disso, ela aderiu ao controverso design de sobrancelhas ultrafinas em tom de marrom claro, tudo sob a supervisão de seu estilista de confiança, Law Roach, que nos presenteou com alguns dos looks mais icônicos da atriz de 27 anos.

El vestido de Zendaya hace referencia al icónico vestido de la Season Spring de 1999 de Christian Dior por Galliano. Ella entendió la temática. #METGALA pic.twitter.com/3PAE6IVDPf — David;⚡⁷ | 🇺🇦🇦🇹🇪🇦🇸🇪🇬🇷 (@GAGAXBTS) May 6, 2024

Os detalhes ocultos por trás do visual de Zendaya no MET Gala 2024

Mas nenhum dos detalhes do visual de Zendaya foi deixado ao acaso, pois se trata de uma reinterpretação do vestido Dior de Galliano de 1999 que a Maison Margiela emulou para o traje da atriz no MET Gala de 2024.

No entanto, houve aqueles que destacaram seu trabalho em dar sua própria interpretação ao tema do MET Gala 2024 , comentando que Zendaya parecia um verdadeiro beija-flor , retomando um elemento que não apostava na 'óbviedade' como o tempo ou as flores, mas sim apostando nesta metáfora de uma das aves mais bonitas.

Todo o traje de Zendaya foi uma ode à natureza, com o uso do verde esmeralda que também reflete cura, o mistério e magia que o azul guarda, e o profundo significado do beija-flor como um dos animais que é um símbolo de proteção, força e liberdade, que geralmente é encontrado em jardins e interpretado como um mensageiro.