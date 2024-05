Tom Brady: as piadas mais duras que ele recebeu em um programa da Netflix sobre a infidelidade de Gisele Bündchen

Tom Brady compareceu ao show de comédia ao vivo da Netflix que aconteceu no Forum de Los Angeles no último domingo, 5 de maio

Durante 23 anos, Tom Brady aguentou muitos golpes em um campo de futebol americano, mas nunca foram tão duros como os que recebeu em um estranho show realizado no Fórum de Los Angeles e transmitido ao vivo pela Netflix.

O ‘The Roast of Tom Brady’, algo como ‘Assar Tom Brady’, foram três horas de piadas contínuas contra o melhor jogador da história da NFL.

O show foi apresentado pelo comediante Kevin Hart e teve grandes convidados, como os comediantes Jeff Ross e Nikki Glaser; o ex-quarterback Drew Bledsoe; o ex-técnico dos Patriots, Bill Belichick; ex-colegas como Rob Gronkowski e também celebridades como Kim Kardashian.

Recomendado:

Quais foram as piadas sobre Gisele Bündchen que Brady recebeu?

Depois de aparecer no palco como a celebridade que é, ovacionado por todo o Fórum, vestido com um terno preto, sem gravata e camisa preta, Brady sentou-se no palco para receber piadas de alto nível.

Kevin Hart foi duro e disse a Brady que “você é um dos quarterbacks mais inteligentes da história, e como não percebeu o karateca (referindo-se a Joaquim Valente, o professor de jiu-jitsu que supostamente está envolvido com sua ex-esposa Gisele Bündchen)? Oito aulas de karatê por dia e ainda é faixa branca. Todo mundo percebeu”. Tudo isso acompanhado de insinuações sexuais.

Um desconfortável Tom Brady mexia a cabeça e em um momento fez um gesto de saudação com um copo d'água.

O condutor e comediante também ‘atacou’ TB12 por sua decisão de sair da aposentadoria para jogar mais uma temporada na NFL com os Buccaneers, apesar do ultimato feito por Gisele e que finalmente desencadeou a ruptura definitiva.

Mas Hart não foi o único a abordar o assunto. Vários dos que subiram ao palco criticaram Brady pela separação e suposta infidelidade de sua ex-esposa.

Por exemplo, Drew Bledsoe, a estrela que os Patriots tinham e que perdeu a titularidade para Brady após uma lesão, disse: “Vivi algumas coisas que você nunca terá: a primeira escolha no Draft e um 28º aniversário de casamento...”.

A comediante Nikki Glaser abriu seu espaço fazendo um resumo da carreira de Brady: "Cinco MVP no Super Bowl, maior número de vitórias, maior número de touchdowns. Você tem sete anéis (do Super Bowl). Bem, agora oito depois que Gisele devolveu o dela".

O que disse Kim Kardashian sobre Tom Brady?

A famosa celebridade também subiu ao palco, mas foi recebida com vaias altas da plateia, situação que certamente a incomodou.

Em seus breves três minutos, ela destacou sua menção a um suposto encontro que Kim Kardashian teve com Brady no ano passado: "Falando de Tom e eu, sei que houve alguns rumores de que tivemos um encontro, e nunca diria se aconteceu ou não, simplesmente postaria o vídeo...".

A piada que realmente irritou Tom Brady

O programa foi batizado como ‘GROAT’, pela sigla ‘Greatest Roast of all Times’ e faz um jogo de palavras com ‘GOAT’ (’greatest of all time’), o apelido de Tom Brady por ser considerado o melhor jogador de todos os tempos na NFL.

E, em geral, apesar da dureza das piadas e de algum desconforto suposto, Brady levou bem as três horas de duração do show, que aliás, ele sabia do que se tratava e ajudou a promover. Até mesmo ele também ironizou o ‘Deflategate’, o maior escândalo de sua carreira quando foi punido por supostamente saber que estava jogando com bolas desinfladas para permitir melhor aderência em clima frio.

Mas ele tentou cortar quando Jeff Ross começou a incomodar Robert Kraft, o dono dos Patriots, pelo processo que ele enfrentou por contratar prostituição na Flórida. Brady se levantou de sua cadeira e disse “não diga essa m...a de novo” ao comediante.