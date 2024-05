Substituta de Renascer terá atriz que fracassou na novela Elas por Elas

Depois do fracasso de Elas por Elas (2023), na faixa das 18 horas, Mariana Santos estreia no horário nobre da Globo. A atriz foi chamada para compor o elenco de Mania de Você, novela que vai substituir Renascer em setembro de 2024.

ANÚNCIO

Faltando um pouco mais de quatro meses para a estreia no horário nobre da emissora carioca, a personagem da atriz na próxima novela das 21 horas da Globo segue sendo um mistério.

Diferente daquilo que sabemos sobre o papel de Chay Suede em Mania de Você, nada foi divulgado sobre qual será a importância de Mariana Santos na história.

Recomendado:

Vale destacar que João Emanuel Carneiro, autor da novela substituta de Renascer, ainda segue na pré-produção da trama, que tem a missão de aumentar a audiência do horário nobre.

João Emanuel Carneiro escala Mariana Santos para ser uma das personagens de Mania de Você (Divulgação/Globo)

Gabz, Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Chay Suede, Adriana Esteves, Mariana Ximenes, Murilo Benício, Thalita Carauta, Ângelo Antônio, Alanis Guillen, Pablo Morais e Ana Beatriz Nogueira estão confirmados no elenco da novela Mania de Você, que estreia em setembro de 2024.

A atriz Mariana Santos foi tampão no remake Elas por Elas

Em 2023, a atriz foi chamada às pressas para a adaptação de Elas por Elas, onde interpretou Natália,personagem que estava direcionada para outra atriz de sucesso.

Para quem não lembra, a atriz Monica Iozzi abandonou o remake da TV Globo por questões de saúde. Na época, ela já tinha gravado algumas cenas e também feito as fotos de divulgação da personagem com parte do elenco.

Remake de Elas por Elas: Mariana Santos é uma das protagonistas da novela das 18 horas (Reprodução/Globo)

Porém, antes que ficasse muito mais tarde para sair do elenco, a atriz avisou que estava fora da novela das 18 horas e Mariana Santos aceitou o desafio de viver a personagem.

*As informações sobre os personagens da próxima novela das 21 horas podem mudar por causa das decisões tomadas nos bastidores da Globo.