Paris Hilton ama sua filha London, mas está sendo acusada de ser uma má mãe por este detalhe

A empresária Paris Hilton está vivendo um conto de fadas, pois finalmente tem a família completa que sempre desejou. No ano passado, dois pequenos chegaram em sua vida : Phoenix e London, e desde então não parou de exibi-los nas redes sociais, o que lhe trouxe grandes críticas, às quais ela enfrentou para defender a dignidade deles.

No dia 19 de abril, ela apresentou oficialmente a doce London, que foi a última a se juntar ao clã, em novembro de 2023. Ela o fez de uma forma muito original, pois com a ajuda de sua amiga, a cantora Shia, pediu que ela compusesse uma música e fez o anúncio com essa música. Ela recebeu muitos parabéns e palavras emocionantes, assim como críticas, já que teve a bebê por barriga de aluguel.

Neste domingo, 5 de maio, a celebridade compartilhou um vídeo com um pouco de humor, no qual ela aparece segurando London. É claramente visível uma enorme diferença na cor da pele de ambas, a dela bastante bronzeada e a da bebê em um tom rosado escuro. "Sua mãe é a rainha do bronzeado em spray", escreveu a filantropa.

Paris brincou sobre a cor da pele: “Deveria ter dito a ela, não. Ontem à noite eu usei um spray bronzeador e ela me disse: ‘O de sempre?’ e eu disse: ‘sim!’ porque normalmente gosto de estar muito bronzeada, mas não estava pensando em você (Londres). Você é tão pálida! Nunca esteve ao sol e não posso te bronzear com spray, certo? É brincadeira! É Tan Luxe! É natural”, mas isso não passou despercebido pelos haters.

Imediatamente, a caixa de comentários foi preenchida com opiniões a favor e contra ela, não apenas pela cor da pele da menina, mas também criticando-a pela forma como a carregava: "Como ela segura aquele bebê, não há conforto para a menina", "Me pergunto se ela nunca esteve no sol, parece que não pode ser saudável", "Onde está a verdadeira mãe?", "Claro que Paris Hilton tem um bebê rosa. Tudo dela é rosa" e "Olá mamãe Paris, acho que você e London deveriam se conhecer algum dia".

Paris, realmente, não deu importância até agora, como fez anteriormente com Phonix quando os internautas notaram e fizeram milhares de comentários sobre o tamanho de sua cabeça, então ela afirmou: “Vivendo uma vida pública, os comentários são inevitáveis, mas apontar para o meu filho, ou para qualquer outra pessoa, é inaceitável. Isso me machuca no coração e muito mais profundamente do que as palavras podem descrever. Tenho trabalhado duro para cultivar um ambiente de amor, respeito e aceitação, e espero o mesmo em troca”.