Humilde? Dono de carro de R$ 1 milhão, Kevin o Chris explica ‘flagra’ ao ser visto andando de ônibus

Se por algum acaso você se tornasse famoso e andar de transporte público fosse apenas uma opção, você faria isso? Para Kevin, O Chris, que foi fotografado dentro de ônibus no Rio de Janeiro, relembrar suas origens não é nenhum problema.

ANÚNCIO

O funkeiro, que possui um carro avaliado em mais de R$ 1 milhão, segundo o site da ‘Revista Quem’, foi ‘flagrado’ por um passageiro, que publicou a foto nas redes sociais. “Do nada Kevin o Cris no 115 Caxias (risos)”.

Do nada Kevin o Cris no 115 Caxias KKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/JakgzzAU7G — kekinhA (@Kekangelx) May 9, 2024

Kevin, o Chris, explica escolha pelo meio de transporte público

Na sexta-feira, o cantor apareceu no X (Twitter) para explicar o ‘rolê' de ônibus. : “Sempre bom voltar ao passado para dar mais valor ao futuro”.

Recomendado:

Sempre bom voltar ao passado para dar mais valor ao futuro https://t.co/RcA0R4DVdg — Kevin O Chris 🛰 (@KevinOChris) May 10, 2024

Funkeiro tem veículo de mais de R$ 1,1 milhão

Andar de ônibus foi uma opção de Kevin, que tem na garagem uma BMW modelo X6 M Competition, adquirida em 2022 e que custa mais de R$ 1,1 milhão.

“Mais uma conquista!”, disse o famoso nas redes sociais após adquirir o veículo. Na época, o dono do hit ‘Evoluiu’ brincou sobre o fato do carro custar mais que o prêmio do Big Brother Brasil.